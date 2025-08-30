Sinner-Shapovalov oggi agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Shapovalov è la partita dei sedicesimi di finale degli US Open in programma oggi: tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV:

Sinner-Shapovalov è in programma oggi sabato 30 agosto agli US Open. La partita tra il tennista italiano e il numero 29 del mondo si giocherà alle 19:00 sul campo Arthur Ashe. Jannik reduce dal match vinto contro Popyrin va a caccia degli ottavi di finale contro il vincente del confronto tra Bublik e Paul. Sinner e Shapovalov si sono affrontati una sola volta in carriera e in quell’occasione ad imporsi fu proprio il canadese. Diretta TV in chiaro su Supertennis oltre che su Sky, oltre che in streaming su Supertennix, Sky GO e NOW.

A che ora gioca Sinner contro Shapovalov agli US Open, orario e programma

Quando gioca Sinner contro Shapovalov agli US Open? Il programma di oggi vede il match che partirà alle 19:00 e si disputerà sul campo centrale Arthur Ashe. Potrebbero esserci degli slittamenti nel caso in cui le sfide precedenti si prolungassero più del dovuto.

Sinner-Shapovalov, dove vederla in TV in streaming e in chiaro

La partita tra Sinner e Shapovalov agli US Open sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), oltre che su Sky Sport Uno (canale 201) per gli abbonati. La sfida potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, NOW, SuperTenniX (servizio a pagamento, gratuito solo per i tesserati FITP) e sul sito ufficiale di SuperTennis.

I precedenti tra Snner e Shapovalov, chi è il prossimo avversario di Jannik

Jannik Sinner e Denis Shapovalov si sono incrociati una sola volta in carriera. L’unico precedente risale al 2021, al primo turno degli Australian Open, quando fu il canadese ad avere la meglio imponendosi sul cemento in cinque set. Oggi 26enne e numero 29 del ranking mondiale (con un best ranking da top 10), Shapovalov non è riuscito negli anni a mantenere le grandi aspettative iniziali, a differenza di Sinner che è cresciuto in modo esponenziale. In carriera il canadese ha conquistato 4 titoli, mentre il suo miglior risultato in uno Slam resta la semifinale raggiunta a Wimbledon nel 2021.