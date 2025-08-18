Sinner scopre che il cane che aveva tenuto in braccio è stato adottato: fa un bellissimo gesto

Un volontario del torneo di Cincinnati ha adottato un cucciolo di cane, non sapendo che poco prima Jannik Sinner lo aveva preso in braccio e ci aveva giocato. Quando il numero uno al mondo lo ha saputo, ha invitato l’uomo alla sua festa di compleanno.

Jannik Sinner stasera sarà impegnato nella finale del torneo di Cincinnati contro il ‘solito' Carlos Alcaraz, intanto qualcosa di molto bello già lo ha fatto nella città dell'Ohio. D'ora in poi ci sarà infatti un altro Jannik a Cincinnati, senza racchetta e con quattro zampe: un bel cagnolino cui è stato dato il suo nome. La vicenda si è verificata in seguito a quanto fatto da Sinner nei confronti dell'uomo che aveva adottato il cucciolo, ovvero invitarlo alla sua festa di compleanno.

Jannik Sinner col volontario del torneo di Cincinnati che ha invitato alla sua festa di compleanno

Phil Carver è uno dei tanti volontari che rendono possibile l'organizzazione minuziosa di un torneo importante come quello di Cincinnati, facente parte del circuito degli ATP 1000. L'uomo è al suo nono anno come volontario: "È un modo per restituire qualcosa alla comunità e dare una mano", ha spiegato Carver al ‘Cincinnati Enquirer', raccontando come questa edizione del torneo abbia avuto come ‘effetto collaterale' l'ingresso nella sua famiglia di un altro elemento e come anche Sinner sia entrato in questa vicenda.

Un volontario del torneo di Cincinnati adotta un cucciolo di cane

Quest'anno Carver aveva tra i suoi compiti quello di creare un percorso per i campioni del tennis, in modo da farli passare dagli spogliatoi alla nuova sala giocatori a due piani della struttura. Qualche giorno fa il volontario aveva fatto entrare nella sala in questione alcuni cani: "A quanto pare la Fifth Third Bank (uno dei main sponsor del torneo di Cincinnati, ndr) sponsorizzava la ‘Società per la Prevenzione della Crudeltà sugli Animali' e portava con sé dei cani. Ho visto questi cani e stavo giocando con uno di loro. Poi li ho lasciati entrare nella sala giocatori. Il giorno dopo sono andato alla SPCA di Sharonville e ho adottato questo cucciolo. L'ho riportato a casa e l'ho dato alla mia famiglia".

Phil Carver col cane che ha adottato

Quello che Carver non poteva sapere è che dopo che il cucciolo, di nome Arden, era entrato nella sala giocatori, aveva fatto conoscenza con uno degli sportivi più famosi al mondo, che lo aveva preso in braccio, ci aveva giocato e lo aveva fatto diventare una star, visto che il tutto era stato ripreso e reso virale dai canali social del torneo.

Sinner lo viene a sapere e invita l'uomo alla sua festa di compleanno: il cane viene ribattezzato…

Jannik Sinner ha poi saputo che il cagnolino era stato adottato da un volontario e allora ha invitato l'uomo alla sua festa di compleanno sabato scorso, dopo che aveva battuto Terence Atmane nei quarti di finale.

È stato lo stesso Carver a raccontare cosa è successo poi al party: "Mi hanno fatto entrare e Sinner mi ha dato tre grandi abbracci dicendo: ‘Sei un bravo ragazzo!'. Al che io gli ho risposto: ‘No, tu sei un bravo ragazzo perché ami i cani!'. È stato davvero bello". A quel punto era quasi scontato come sarebbe stato ribattezzato Arden… "Lo abbiamo chiamato Jannik. È il piccolo Janny".