Sinner-Ruud oggi alle ATP Finals, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner stasera scende in campo a Torino per disputare la seconda semifinale delle ATP Finals 2024. Sinner giocherà con Ruud. Il match inizierà alle ore 20:30 e si potrà seguire anche in chiaro su Rai 2, oltre che su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo questa sera per giocare le semifinali delle ATP Finals 2024. Il numero 1 della classifica mondiale affronterà da favoritissimo contro Casper Ruud. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 20. Nel pomeriggio scenderanno in campo invece per la prima semifinale Taylor Fritz e Alexander Zverev, vincitore dell'altro girone e che giocando un tennis favoloso ha eliminato Carlos Alcaraz. All'Inalpi Arena si disputano oggi le semifinali del torneo di doppio.

Sinner è favoritissimo nei confronti di Ruud, che alle ATP Finals si trova catapultato in semifinale. Il norvegese è stato finalista due anni fa, Jannik nel 2023, ma negli ultimi mesi aveva vinto pochissimo: addirittura sei sconfitte in sette incontri dagli US Open fino a Torino. Zverev e Fritz invece scenderanno in campo nel pomeriggio per la prima semifinale.

Sinner e Ruud si sono sfidati due volte, tanti anni fa, nel 2020 e nel 2021 nel torneo di Vienna. In entrambe le occasioni Jannik ha vinto in due set. L'incontro si potrà seguire su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), e in chiaro su Rai 2. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

Quando gioca Sinner contro Ruud: orario e programma

Da oggi le Finals sono da dentro o fuori. Si parte in mattinata con la prima semifinale del torneo di doppio. Poi non prima delle ore 14:30 toccherà all'americano Fritz e al tedesco Zverev, due volte vincitore delle ATP Finals. Alle 18 si torna in campo con la seconda semifinale di doppio, mentre alle ore 20:30 tocca a Jannik Sinner contro Casper Ruud.

Sinner-Ruud, dove vederla in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Dove vedere Sinner-Ruud in TV in chiaro? La semifinale delle ATP Finals si potrà seguire anche in diretta in chiaro su Rai 2, con il commento di Fiocchetti e Panatta. Sky trasmetterà il match sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), telecronaca di Pero e Bertolucci. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Ruud

Sono solo due i precedenti tra Sinner e Ruud, numero 1 e 7 della classifica mondiale. Sinner ha battuto il tennista norvegese quando era appena un diciannovenne e cioè nell'autunno 2020 nel torneo di Vienna, vinse in due set, e si ripeté sempre a Vienna l'anno successivo, vincendo in due partite. Il bilancio è di 2-0.