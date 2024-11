Sarà Casper Ruud l’avversario di Sinner nelle semifinali delle ATP Finals: Rublev ko ed eliminato

video suggerito

Alessio Morra

Casper Ruud affronterà Jannik Sinner nelle semifinali delle ATP Finals. Il tennista norvegese ha battuto in tre set Andrey Rublev, che chiude il torneo di Torino senza nemmeno una vittoria. Il primo set ha decretato il passaggio in semifinale di Ruud, che tornerà in campo sabato sera non prima delle ore 20:30 contro Sinner. Nel pomeriggio invece toccherà a Fritz e Zverev.

Il primo set decide il nome dello sfidante di Sinner

Dopo la sconfitta per due set di Alcaraz, contro Zverev che ha dominato il girone, Ruud era in una botte di ferro. Il norvegese sapeva che vincendo un set o almeno sette game avrebbe eliminato Rublev. Per il russo la montagna da scalare era cospicua e dopo un buon avvio ha pagato caro e amaro il break subito nel settimo gioco. Ruud si aggiudica il primo set per 6-4 ed è in semifinale, sarà lui l'avversario di Sinner in semifinale.

Ruud in tre set supera Rublev

La partita prosegue e senza grandi squilli, d'altronde non c'è pathos, anche se una vittoria vale tanti punti (200) e molti soldi per entrambi (400 mila euro per chi vince). Rublev ci prova, gioca un tennis quasi perfetto, perché non sbaglia quasi mai. Ruud risponde senza forzare, in fondo deve giocare anche sabato, e deve farlo contro il numero 1 ATP.

Rublev sul filo vince il secondo set, 7-5, ma nel terzo stacca troppo presto. Ruud martella, va di corsa, fa un break e poi un altro. Il norvegese si impone con il punteggio di 6-4 5-7 6-2. Ruud torna tra i migliori alla Finals, disputò la finale due anni fa, e ora giocherà contro Jannik Sinner per la terza volta in carriera, le altre sfide le ha perse.