Zverev scherza con Alcaraz dopo averlo eliminato dalle Finals: prova a consolarlo con una battuta Bel saluto a rete tra Zverev e Alcaraz dopo la partita delle Finals di Torino vinta dal primo. Sascha ha provato a consolarlo con una battuta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quella tra Zverev e Alcaraz è stata finora forse la partita più bella qualitativamente delle Finals. A spuntarla è stato il numero due al mondo tedesco che ha eliminato Carlitos dal torneo, con una prestazione di livello eccezionale. Molto bello anche il finale di partita e il saluto tra i due tennisti, con uno scambio di battute, e di complimenti. Bravo lo sconfitto a mantenere il sorriso nonostante la delusione per l'uscita di scena già nella fase a gironi.

Cosa ha detto Zverev ad Alcaraz a rete dopo la partita delle ATP Finals

L'ultimo game della sfida è stato meraviglioso con i due tennisti che se le sono date di santa ragione. A spuntarla alla fine, anche grazie a punti capolavoro, è stato Zverev che non ha ovviamente nascosto tutta la sua gioia. Al momento del classico terzo tempo vicino alla rete, Alcaraz oltre a battere la sua mano sul petto di Sascha a più riprese ha ribadito: "Ottimo lavoro". Abbraccio caloroso e poi ecco la battuta di Zverev che ha voluto scherzare sul successo delle Finals: "Tu quest'anno hai vinto tanto contro di me dai, stavolta è il mio turno".

Bella atmosfera alle Finals tra Zverev ed Alcaraz

Insomma a giudicare dai sorrisi di entrambi quasi si faceva fatica a capire chi aveva vinto o perso. Zverev poi ha in parte svelato quanto detto al collega e avversario, durante l'intervista: "Mi ha battuto troppe volte quest'anno in partite importanti (il riferimento è alla finale del Roland Garros e ai quarti di Indian Wells), quindi sono felice di averla vinta. Ma ovviamente, sento che abbiamo una bella rivalità con anche una grande amicizia. È sempre bello giocare contro di lui, tranne quando mi batte, allora non è bello. Ma sicuramente condividere il campo con lui è piacevole, anche perché è un bravo ragazzo, e non vedo l'ora di giocare anche le prossime partite con lui".

Zverev e Alcaraz infatti hanno mostrato di aver un ottimo rapporto anche in avvio di Finals, quando durante la presentazione del torneo si sono ritrovati sempre fianco a fianco. Lo spagnolo ha dovuto fare i conti anche con le pungolature del tedesco, con le conferenze stampa che hanno regalato siparietti simpatici.