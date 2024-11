video suggerito

Alcaraz fuori dalle Finals, l’occasione enorme persa con Zverev: Carlos tarantolato in panchina Carlos Alcaraz fuori dalle ATP Finals dopo la sconfitta contro Zverev. Una situazione di gioco ha fotografato alla perfezione il match con Carlos tarantolato in panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Alcaraz incredulo e quasi spaesato in occasione del match perso contro Zverev 7-5, 6-4 che ufficializza la sua eliminazione dalle ATP Finals. Una situazione può essere considerata come la fotografia perfetta della sfida, con il tedesco brillante e lo spagnolo in difficoltà. Dopo aver perso un punto che sembrava aver conquistato, Carlitos si è lasciato andare allo sconforto in panchina con una serie di gesti verso la sua panchina a tradire la sua inquietudine.

Alcaraz perde un punto che sembrava ormai fatto e Zverev se la ride

D'altronde tutto si è verificato in un momento cruciale, ovvero sul set point a favore di Zverev. Quest'ultimo dopo aver ben indirizzato il discorso con il servizio, ha messo alle corde Alcaraz spingendolo fuori dal campo con un colpo in avanzamento. Nonostante tutto il numero 3 del mondo, in allungo, è riuscito a rimettere la pallina dall'altra parte in modo molto velenoso. Nonostante il rimbalzo a ridosso della rete, Sascha è riuscito con un guizzo a colpire la sfera. A quel punto fallimentare il tentativo di Alcaraz di riuscire a produrre il tocco vincente.

Alcaraz spaesato in panchina, sembra tarantolato

Esultanza con braccia al cielo per Zverev e delusione infinita mista a incredulità per Alcaraz. Se il primo è tornato in panchina senza riuscire a togliersi il sorriso dal volto con tanto di cenno del no sul volto, ripensando a quel colpo magico, il secondo ha provato a consolarsi a distanza con coach Ferrero e i suoi collaboratori. Lo spagnolo ha a più riprese portato l'indice alla tempia, lamentandosi platealmente. Tarantolato Carlos che ha poi indicato il campo, provando a rispondere anche a qualcosa che gli è stato detto dal box. Per qualche secondo insomma il vincitore del Roland Garros e Wimbledon ha cercato invano una spiegazione per quanto accaduto.

Leggi anche Zverev scherza con Alcaraz dopo averlo eliminato dalle Finals: prova a consolarlo con una battuta

La perdita del primo set in questo modo non ha sicuramente giovato per il prosieguo del match di Alcaraz. Quest'ultimo ha poi perso anche il secondo parziale e la partita contro uno Zverev sontuoso e protagonista di una partita e di un torneo di altissimo livello. Una conferma della sua crescita esponenziale in questa stagione che gli ha permesso di prendersi il secondo posto del ranking. Per Carlos delusione cocente: le sue Finals finiscono qui.