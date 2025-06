video suggerito

Sinner-Rublev oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-Rublev è in programma oggi lunedì 2 giugno al Roland Garros non prima delle 20:15. Tutto quello che c’è da sapere su Diretta TV e streaming. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Sinner sfida oggi Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros. La partita è in programma sul campo centrale Philippe Chatrier, non prima delle ore 20:15. Jannik numero uno al mondo e reduce dalla prova straripante contro Lehecka se la vedrà con il russo che occupa attualmente la 15a posizione nel ranking per cercare un posto ai quarti contro il vincente di Bublik-Draper. Sono state già nove le sfide tra Sinner e Rublev, con il bilancio di 6-3 per l’azzurro. Diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN, e streaming su DAZN, Sky GO, NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere

A che ora gioca Sinner con Rublev al Roland Garros, orario e programma

La partita tra Sinner e Rublev è in calendario oggi lunedì 2 giugno al Roland Garros, sul campo Centrale Philippe Chatrier. Il match è inserito nella sessione serale e dovrebbe cominciare non prima delle 20:15. L’orario potrebbe slittare leggermente nel caso in cui i tre incontri previsti prima, ovvero Alexandrova-Gauff, Boisson-Pegula e Norrie-Djokovic che inizieranno alle 11, si rivelassero particolarmente lunghi. In ogni caso, non si prevedono ritardi significativi.

Sinner-Rublev, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Rublev in diretta TV? Il match sarà trasmesso su Eurosport, visibile sia su Sky che su DAZN, piattaforme accessibili solo agli abbonati. Non è prevista alcuna diretta in chiaro per questo secondo turno del Roland Garros. Per quanto riguarda lo streaming, la sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev sarà disponibile su Sky GO, DAZN e Discovery+, sempre per gli utenti abbonati ai rispettivi servizi.

I precedenti tra Sinner e Rublev

Sinner e Rublev si conoscono alla perfezione essendosi incontrati ben 9 volte nel circuito ATP. 6 le vittorie per il tennista italiano, che dal 2023 era in striscia positiva con tre vittorie di fila. Poi nella scorsa annata, il ko nel Masters 1000 in Canada, prima dell’ultima affermazione nei quarti di finale a Cincinnati. Il tennista numero uno al mondo è ampiamente favorito nei pronostici.