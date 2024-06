video suggerito

Sinner numero 1 al mondo al Roland Garros se: cosa serve per il sorpasso su Djokovic nel ranking ATP Jannik Sinner è sempre più vicino a diventare il numero 1 della classifica ATP. Il sorpasso arriverà con certezza se Djokovic non raggiungerà la finale del Roland Garros, ma ci sono diverse combinazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il numero 1 ATP è vicinissimo per Jannik Sinner, che lo ha fiutato, lo ha sentito già suo sia in occasione del match di Djokovic con Musetti che soprattutto di quello di Djokovic con Cerundolo. Ora Jannik affronterà Dimitrov nei quarti del Roland Garros, se vincerà sarà sempre più prossimo allo scettro, che comunque potrà arrivare in caso di sconfitta di Djokovic, mercoledì 5 giugno. E il serbo ha detto di non essere sicuro nemmeno di giocare contro Ruud a Parigi.

Cosa serve a Sinner per diventare numero 1 al mondo a Parigi

Sinner, ovviamente, è anche padrone del suo destino. Perché se Jannik si qualificherà per la finale del Roland Garros diventerà numero 1 ATP, indipendentemente dal risultato di Djokovic, che invece è messo ‘male'. Perché deve andare fino in fondo, ed è in condizioni precarie, e sperare in una sconfitta dell'azzurro.

Sinner numero 1 al Roland Garros se…

Jannik diventa numero uno se vince a Parigi

Sinner sorpassa Djokovic se si qualifica per la finale

Sinner numero uno se Djokovic perde prima della finale

Jannik perde ai quarti e Djokovic perde nei quarti o in semifinale

Sinner perde in semifinale e Djokovic non vince il Roland Garros

Sinner è già numero 1 della Race

Jannik Sinner, correttamente, dice di non pensare al numero 1. Il suo obiettivo è il Roland Garros, ma è chiaro che la prima posizione mondiale è un obiettivo, oltre che un grande traguardo. La certezza di diventare il primo giocatore al mondo Sinner quasi ce l'ha, perché solo considerando i risultati del 2024 ha un vantaggio abissale su Djokovic e Alcaraz.

Jannik aspetta il ko di Djokovic per diventare numero 1 ATP

Ora c'è questo fitto testa a testa con Djokovic, un testa a testa reso emozionante dalle battaglie del serbo, che in testa c'è da oltre 400 settimane (record assoluto!). Fare i calcoli è molto semplice. Sinner diventa numero 1 ATP se Djokovic non si qualifica per la finale del Roland Garros. Dunque se perde nei quarti o in semifinale è fatta per Jannik. Tutto questo indipendentemente dal torneo dell'altoatesino.