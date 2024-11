Sinner mostro di umiltà, il dettaglio che non passa inosservato: perché parla sempre al plurale

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

C'è un dettaglio che non è passato inosservato nell'intervista di Jannik Sinner dopo la splendida vittoria su Casper Ruud nella semifinale delle Finals. Il tennista numero uno al mondo, raggiunta la finale del torneo di Torino dove affronterà Fritz, ha dimostrato anche tutta la sua umiltà parlando al plurale. "L'anno scorso abbiamo perso in finale, quest'anno ci riproviamo": perché Sinner nonostante ovviamente il tennis sia uno sport individuale parla al plurale? Jannik non si sente mai solo, ma sempre affiancato dal suo team.

Sinner parla al plurale dopo la vittoria con Ruud, si vince insieme e si perde insieme

Una vera e propria seconda famiglia con cui il numero uno al mondo condivide le giornate, con un unico obiettivo: quello di diventare un giocatore (e non solo) migliore di quello del giorno precedente. Per questo, Jannik Sinner è consapevole che si perde tutti insieme e si vince tutti insieme. Un concetto ribadito, parlando appunto al plurale in campo ai microfoni di Diego Nargiso, in occasione del ringraziamento al pubblico che, proprio come il suo team, non lo ha mai lasciato solo.

Queste le sue parole: "È molto molto speciale giocare qua per me, è un torneo molto importante. L'anno scorso abbiamo perso in finale, quest'anno ci risiamo e riproviamo un'altra volte a fare meglio di come è andata l'anno scorso. Però a prescindere dal risultato è stata una settimana piena di emozioni e di momenti bellissimi. Vuol dire tanto per me".

Le parole di Sinner, e l'analisi della semifinale contro Ruud

Quando si tratta di parlare del match vero e proprio, ecco il ritorno al singolare per Sinner molto lucido nell'analisi del match contro Ruud: "Sto solo provando di giocare il 100 per cento ogni giorno e non posso controllare il risultato, posso solo controllare di come sto in campo e di quanta energia posso usare di tutti voi. Il resto, è molto imprevedibile questo sport. Credo che oggi si poteva complicare perché ero sopra di un break ma sono stato bravo a restare lì mentalmente e poi nel secondo set sono riuscito ad aumentare il livello".

Ai microfoni di Sky poi Sinner è stato stuzzicato anche su un possibile messaggio ai tifosi in vista della finale delle Finals di domenica. Anche in questo caso ricorso al plurale per uno Jannik mostro di umiltà: "È una giornata importante per me come sapete. Abbiamo già perso una finale qui e quindi vediamo come va. Però sicuramente a prescindere dal risultato voglio ringraziarvi per il vostro supporto e della vostra carica che mi date tutti i giorni. Speriamo che sarà una bella giornata, poi vediamo cosa succede".