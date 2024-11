video suggerito

Sinner gioca divinamente alle ATP Finals, ma fa il modesto: "Cosa mi ha reso così bravo? Non lo so" Sinner prosegue la sua meravigliosa marcia alle ATP Finals. Jannik si è imposto anche contro Medvedev, piegato in due set. Dopo l'incontro il numero 1 ha ricevuto l'ennesimo tributo da parte dei tifosi a Torino.

A cura di Alessio Morra

Tre su tre. Jannik Sinner ha vinto anche contro Daniil Medvedev, e il successo lo ha ottenuto giocando un tennis spettacolare. Praticamente perfetto il numero 1 che non ha lasciato scampo al russo, che pure aveva disputato un'ottima partita. E ora Sinner si prepara per le semifinali in programma nella giornata di sabato, con l'avversario che scoprirà venerdì sera. Jannik dopo la partita, e l'ennesima vittoria (la 68ª di questa stagione magica), non ha perso di una virgola il suo stile.

I tifosi cantano per Sinner

Ormai a Torino Sinner ha il suo coro personalizzato ‘Olé Olé Olé Sinner Sinner'. Quel coro lo aveva già emozionato dopo il successo con Fritz ed è stato così anche dopo la vittoria su Medvedev. Quando è iniziata l'intervista post gara con Diego Nargiso, Sinner è tornato serio e ha mostrato la sua grande umiltà. Non si esalta nemmeno dopo un'annata così e una vittoria ottenuta giocando in modo meraviglioso: "Cosa mi ha reso così bravo questa settimana? Non lo so. Sono qui, so cosa ho realizzato quest'anno. Cerco di giocare con una buona mentalità. Ho una grande squadra alle spalle, delle belle persone intorno a me che mi supportano".

Jannik poi ha analizzato le tre partite vinte a Torino

Poi Sinner ha parlato del suo tennis e lo ha fatto dicendo: "Cerco di godermela almeno finché sono in campo. Quando sono fuori dal campo, cerco di prepararmi nel miglior modo possibile per ogni partita. L'atmosfera è fantastica. Cerco solo di giocare un po' di buon tennis".

Infine Jannik ha analizzato le tre partite che ha giocato finora a Torino: "Il primo obiettivo era arrivare in semifinale e ci siamo arrivati. La prima partita era molto difficile, perché non avevo giocato prima tornei ed ero stato male, e sono stato contento. La seconda partita è stata ottima che mi ha portato a qualificarmi o quasi. Questa è stata ottima. Spero di alzare il livello, ma sono già contento del mio livello".