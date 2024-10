video suggerito

Sinner e Alcaraz sprofondano nel buio nel mezzo di un punto clamoroso: incredibile al Six Kings Slam Fuori programma in occasione della finale tra Sinner e Alcaraz per il Six Kings Slam. Improvvisamente è andata via la luce, e tutto è diventato buio in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La finale tra Alcaraz e Sinner al Six Kings Slam è stata all'altezza delle aspettative. Intensità, grandi colpi e anche un imprevisto a sorpresa. Durante uno scambio infatti ecco che in men che non si dica è calato il buio nella zona centrale del campo di Riyad. Una situazione figlia di un black-out che ha spinto l'arbitro ad interrompere le ostilità.

Alcaraz e Sinner si fermano durante la finale del Six Kings Slam, colpa di un black-out

Tutto stava procedendo normalmente, con Alcaraz alla battuta e Sinner in risposta. Dopo un tentativo di palla corta dello spagnolo, Jannik si è fiondato a rete ma ecco il colpo di scena. Improvvisamente si sono spente le luci e tutto è diventato buio: i giocatori e la pallina sono spariti dall'inquadratura, e l'arbitro non ha perso tempo per interrompere il gioco provvedendo dunque alla ripetizione del punto.

Sinner e Alcaraz se la ridono con l'arbitro a Riyad

C'è stato qualche secondo di impasse con i giocatori che hanno ripreso il loro posto a fondo campo, in attesa del ritorno alla normalità. Un pizzico di rimpianto per Jannik Sinner che aveva concluso un punto da applausi con una controsmorzata che si è vista appena appena. Il giudice di sedia ha a più riprese sollecitato supervisor e organizzatori a riportare la situazione alla normalità e non è mancata anche una battuta che ha fatto sorridere tutti.

Leggi anche Sinner batte Alcaraz in finale e vince il Six Kings Slam: Jannik porta a casa 5 milioni e mezzo di euro

Ramos infatti ha chiesto attraverso i microfoni: "I due giocatori sono molto buoni, ma giocare al buio mi sembra troppo". Alcaraz e Sinner hanno reagito divertiti a questa affermazione ironica, e poco dopo finalmente tutto è rientrato. Infatti a poco a poco le luci si sono riaccese e il campo si è illuminato alla perfezione nuovamente. Le ostilità sono ripartite e Alcaraz e Sinner si sono messi rapidamente alle spalle l'incidente di percorso senza fare una piega. Una situazione che non ha rovinato comunque lo spettacolo, ma solo strappato sorrisi.