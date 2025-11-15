Sinner-de Minaur oggi alle ATP Finals, in palio la finale: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner imbattuto alle ATP Finals a Torino affronta in semifinale De Minaur, per la tredicesima volta. Orario e diretta TV e streaming della partita.

Jannik Sinner sfida ancora una volta Alex De Minaur nella semifinale delle ATP Finals, in programma oggi non prima delle 14:30. Il tennista italiano, che finora ha vinto tre partite su tre a Torino, ultima quella contro Shelton, per la 13ª volta affronterà l’australiano che ha sempre battuto. Il numero 7 del mondo si è qualificato come secondo alle spalle di Alcaraz, che scenderà invece in campo questa sera contro Auger-Aliassime, che ha fatto fuori Zverev, non prima delle 20:30. Giocheranno oggi anche Bolelli e Vavassori in semifinale di doppio contro Heliovaara e Patten.

Sinner non ha perso un set finora alle Finals e, con un successo, raggiungerebbe quota 30 vittorie consecutive sul cemento indoor, staccando Roger Federer. Il campione in carica proverà a riconfermarsi con la prospettiva di una possibile finale dei sogni contro Alcaraz. Di certo non bisogna dimenticare anche il fattore ranking, con Jannik che, in caso di vittoria, ridurrebbe le distanze da Carlitos, già certo però di chiudere il 2025 al primo posto. Appuntamento per un possibile sorpasso al 2026. Diretta TV in chiaro su Rai Due, Sky e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Quando gioca Sinner oggi con de Minaur alle Finals: orario e dove vederla in tv e streaming

Gli appassionati che vorranno seguire la semifinale tra Sinner e de Minaur potranno sintetizzarsi in TV sulla Rai e in particolare su Rai Due a partire dalle 14:30. Questo l'unico match di oggi visibile in chiaro. Telecronaca di Fiocchetti e Panatta per un match che sarà visibile in streaming senza costi aggiuntivi su Rai Play. Sinner-de Minaur poi si potrà vedere anche su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky GO e NOW. Sulla piattaforma satellitare le voci che racconteranno il match saranno quelle di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e de Minaur

Sinner e de Minaur vanno molto d’accordo fuori dal campo, anche se sul terreno di gioco il tennista italiano è l’incubo dell’avversario. In 12 partite, Alex non ha mai vinto. Un rendimento che fa di Jannik la sua assoluta bestia nera.Tre i match nel 2025, tutti chiusisi con lo stesso risultato: Sinner ha vinto agli Australian Open, a Pechino e a Vienna.

ATP Finals, il programma di oggi Torino: quando si gioca la semifinale tra Alcaraz e Auger Aliassime

Sono quattro le partite in programma oggi alle ATP Finals di Torino. Due doppi e due singolari, con tre italiani impegnati. Ad aprire alle 12 Bolelli e Vavassori che sfideranno Heliovaara e Patten per un posto in finale. Non prima delle 14 toccherà a Sinner contro de Minaur. In serata prima il secondo doppio e poi spazio ad Alcaraz contro Auger-Aliassime per conoscere l'altro finalista, non prima delle 20:30.