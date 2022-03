Sinner – Cerundolo oggi all’ATP Miami: orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta TV Sinner sfida Cerundolo nei quarti di finale del Masters 1000 Miami. Jannik reduce dalla vittoria su Kyrgios non ha mai affrontato l’argentino, sorpresa del torneo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming dell’incontro.

A cura di Marco Beltrami

Sinner–Cerundolo sfida Cerundolo nei quarti di Miami

Jannik Sinner affronta Francisco Cerundolo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano 9° giocatore del seeding e 11° al mondo ha battuto Kyrgios agli ottavi in un match contraddistinto dalle intemperanze dell'australiano, mentre il 23enne argentino (102° ATP) è una delle rivelazioni del torneo, e ha messo ko Monfils e Tiafoe. Nessun precedente tra Sinner e Cerundolo che si giocano l'accesso alla semifinale del Miami Open, dove troveranno uno tra Ruud e la testa di serie numero 2 Zverev. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming di Sinner-Cerundolo.

Sinner a Miami oggi, orario e programma della partita contro Cerundolo

Il match tra Sinner e Cerundolo è in programma oggi mercoledì 30 marzo non prima delle ore 21 italiane. La sfida valida per i quarti di finale del Miami Open si giocherà sul campo centrale, lo Stadium, dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. L'orario preciso d'inizio della partita tra l'italiano e l'argentino dipende dal match che si disputerà in precedenza sullo stesso campo, ovvero quello tra la Badosa e la Pegula, valido per il tabellone femminile, in orario alle 19. Se questo dovesse prolungarsi più del dovuto, Sinner-Cerundolo slitterà.

Quarti di finale Atp Miami 2022, dove vedere Sinner – Cerundolo in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Cerundolo in TV e streaming? La sfida dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Action (201, 205 e 206 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Nessuna possibilità di vedere dunque il match in chiaro in TV. Per quanto riguarda invece lo streaming, potranno seguirlo su dispositivi portatili e computer, solo gli abbonati Sky che sfrutteranno così l'applicazione Sky GO.

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

Non ci sono precedenti nel circuito ATP tra Sinner e Cerundolo. L'incrocio di Miami è dunque una sfida inedita, e per questo ancora più intrigante. Sulla carta il favorito è sicuramente l'italiano, che è già abituato ad un certo tipo di sfide, contro un giocatore che è la sorpresa del torneo e che ha già conquistato virtualmente 30 posizioni in classifica. Lunedì infatti Cerundolo potrebbe rientrare nei primi 70 giocatori del mondo. Guai dunque a sottovalutare il suo entusiasmo e il fatto che non abbia niente da perdere.

Il tabellone di Sinner all'Atp Miami

Sinner ha una grande chance dunque per approdare in semifinale dove potrebbe affrontare uno tra il norvegese Ruud e il tedesco Zverev, rispettivamente teste di serie numero 6 e 2 del tabellone. L'obiettivo del tennista italiano è quello di arrivare in finale per replicare il risultato dell'anno scorso, quando nell'ultimo atto si arrese al polacco Hurkacz. In questo modo non perderebbe punti nel ranking ATP. Considerato il suo tennis in crescendo a Miami, ci sono tutte le premesse per essere ottimisti.