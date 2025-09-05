Sinner-Auger-Aliassime oggi agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Auger-Aliassime è la partita valida per le semifinali degli US Open: tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV.

Jannik Sinner torna in campo agli US Open per giocare la semifinale con Felix Auger-Aliassime. Il numero 1 ATP è nettamente favorito nell'incontro che è in programma come secondo di giornata sull'Arthur Ashe e che prenderà il via nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, non prima dell'1. Chi vincerà sfiderà nella finale, che si terrà domenica sera, il vincente dell'altrettanto attesissima sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. I precedenti sono tre, Sinner ha vinto l'ultimo.

A che ora gioca oggi Sinner contro Auger-Aliassime agli US Open, orario e programma

Sinner-Auger-Aliassime è un'inedita semifinale degli US Open ed è in programma oggi venerdì 5 settembre, all'1. L'orario potrebbe variare se la semifinale precedente, quella tra Djokovic e Alcaraz durerà più di quattro ore. In quel caso si farebbero letteralmente le ore piccole per gli appassionati di tennis e in particolare di Jannik.

Sinner-Auger-Aliassime, dove vederla oggi in TV e in streaming in chiaro

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si troveranno uno contro l'altro pure agli US Open, torneo che è visibile sia su Sky che in chiaro su SuperTennis. Entrambi le emittenti, naturalmente, manderanno in onda la sfida in diretta a partire dall'1. SuperTennis manderà in onda la semifinale in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre (visibile anche sul 212 di Sky). Sky invece sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming possibile per abbonati con Sky Go, NOW e SuperTenniX (gratis per i tesserati FITP), ma anche sul sito ufficiale di SuperTennis.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Tre sfide tra Jannik e Felix, che sarebbero potute essere quattro senza l'infortunio dell'italiano al torneo di Madrid del 2024. Il canadese ha vinto le prime due, datate nel tempo, un tempo in cui Sinner non era ancora il tennista formidabile e quasi imbattibile che è adesso. Auger-Aliassime si impose a Madrid e a Cincinnati nel 2022. Poche settimane fa Sinner ha vinto sempre a Cincinnati con il punteggio di 6-0 6-2.