Sinner allibito dopo una domanda in conferenza a Wimbledon: “Mi sa che stai sbagliando” Jannik Sinner a Wimbledon ha dovuto fare i conti con una domanda molto particolare in conferenza stampa. Imbarazzo da parte del tennista italiano.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner protagonista non solo in campo ma anche in conferenza stampa a Wimbledon. Il tennista numero 8 al mondo reduce dal successo su Galan ha una chance importante contro il 92° giocatore ATP Safiullin ai quarti di finale. Su questo si sono ovviamente concentrate le domande dei cronisti con l'obiettivo di capire lo stato d'animo e il modo di approcciarsi al match dell'azzurro. Qualcosa però è andato storto.

Mai come in questa edizione dei Championship in sala stampa si è assistito a situazioni surreali, nate da domande imbarazzanti da parte degli addetti ai lavori. L'esempio più lampante è stato quello di Paula Badosa scioccata dalla domanda di un giornalista che non sapeva che la spagnola era stata costretta al ritiro per il soliti problemi alla schiena e le ha chiesto della sua vittoria. Una situazione diventata virale, che ha messo in imbarazzo anche gli organizzatori dei Championsip.

Questa però non è stata l'unica situazione imbarazzante particolare in occasione delle conferenze post-partita. Un'altra ha visto protagonista proprio Jannik Sinner, anche lui rimasto spiazzato. Ancora una volta qualcuno in possesso del pass riservato agli addetti stampa di Wimbledon si è dimostrato non all'altezza della situazione facendo grande confusione. Questa volta l'oggetto della domanda non è stato l'esito della partita appena disputata, ma la prossima.

Un giornalista infatti ha erroneamente chiesto a Jannik Sinner cosa pensasse di affrontare nei quarti di Wimbledon uno tra Tsitsipas e Eubanks, in riferimento a quale fosse per lui l'avversario meno complicato sulla carta a prescindere dalla classifica. Il tennista italiano è rimasto perplesso e inizialmente con la bocca aperta di fronte alla richiesta, provvedendo poi con un certo imbarazzo a smentire il suo interlocutore dopo aver abbozzato anche un sorriso. Con molta delicatezza infatti Jannik ha spiegato che ai quarti incontrerà Roman Safiullin e dunque non il vincente del match tra il greco e l'americano.

A quel punto il giornalista ha riconosciuto l'errore chiedendo scusa, in un momento di vera e propria impasse in conferenza. Il tutto come da copione è finito sui social scatenando la perplessità dei tifosi che si sono chiesti come fossero possibili topiche del genere. Emblematico il tweet di un utente: "A Jannik Sinner è stato chiesto cosa pensasse di giocare contro Tsitsipas o Eubanks nei quarti di finale. Giocherà con Safiullin. Come possono essere accreditati questi cosiddetti ‘giornalisti', quando ci sono molti cronisti di tennis più esperti a cui viene negato l'accesso ?"