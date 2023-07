Wimbledon, oggi Berrettini-Alcaraz negli ottavi: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: dopo la vittoria e la qualificazione di Jannik Sinner ai quarti, i tifosi italiani oggi fanno il tifo per Matteo Berrettini che negli ottavi di finale sfida Carlos Alcaraz, numero uno al mondo. Il match si disputerà sul Campo Centrale non prima delle 17:00 tenendo conto, oltre alle due gare del singolare femminile (a partire dalle 14:00, Rybakina-Haddad Maia e Kvitova-Jabeur), anche del recupero dell'incontro di Djokovic. In campo anche il serbo contro Hurkacz per concludere la gara interrotta ieri sera per sopraggiunti limiti di tempo: si riparte dal 2-0 (7-6, 7-6) in favore del serbo. Le partite degli ottavi si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi a Wimbledon e i risultati degli italiani

Alcaraz-Berrettini, Campo Centrale (non prima delle 17:00)

Alcaraz-Berrettini oggi in TV a Wimbledon: orario e dove vederla

La partita tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2023, si giocherà sul Campo Centrale dell'All England Club non prima delle 17:00. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. Disponibile online anche anche su Sky Go.

Dove vedere la partita tra Djokovic contro Hurkacz

Djokovic e Hurkacz vanno in campo per disputare il terzo set, ripartendo dal 2-0 in favore del serbo. Dovranno attendere che sul Centrale finisca la sfida Haddad Maia-Rybakina in programma a partite dalle 14:30. Diretta TV su Sky. Streaming con Sky GO e NOW.

Dove vedere Medvedev contro Lehečka al torneo di tennis in diretta TV

Oltre al tennista italiano impegnato contro Alcaraz, c'è anche un altro incontro che vede in campo uno dei big: si tratta di Medvedev (numero 3 al mondo) dopo l'iberico e il campione serbo. Il russo affronterà negli ottavi di finale il ceco Jiří Lehečka a partire dalle ore 14:00. Diretta TV su Sky. Streaming con Sky GO e NOW.

Oggi in campo anche Tsitsipas e Rune orari e programma

Nel tabellone odierno si disputano anche altri ottavi di finale. In quello maschile: Eubanks-Tsitsipas (non prima delle 13:15) e Dimitrov-Rune (non prima delle 17:15). In quello femminile: Keys-Andreeva (a partire dalle 12:00), Beatriz Haddad Maia-Rybakina (a partire dalle 14:00), Jabeur-Kvitova (non prima delle 15:45), Aleksandrova-Sabalenka (non prima delle 16:00).

