Jannik Sinner vola ai quarti di Wimbledon, battuto Galan: ora c’è il russo Safiullin

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il tennista altoatesino continua a vincere, sfruttando un eccellente tabellone, e battendo in tre set il colombiano Galan entra tra i primi otto del torneo più importante al mondo. Mercoledì sfiderà il russo Safiullin, numero 92 ATP.

Era favoritissimo e lo sapeva, è entrato in campo un po' contratto e si è trovato di fronte un Galan che ha servito in modo pregevole. Il primo set è stato il dominio del servizio. Otto palle break totali (cinque per Jannik) e tutte annullate. Al tie-break Sinner si infuria, si arrabbia come mai si era visto. Il giudice di sedia gli toglie un punto che avrebbe meritato di vincere. Quella rabbia gli serve, si dà la sveglia e accelera. Vince quattro punti di fila e poi il tie-break 7 punti a 4.

Galan non molla nel secondo, Sinner ha un leggero calo di tensione, perde il servizio, non sfrutta altre cinque palle break e Galan si porta sul 4-2. Ma da quel momento in poi la partita gira totalmente. Jannik vince sette giochi di fila. Il secondo set è 6-4, il terzo inizia con un bel 3-0. C'è un solo break, ma la sensazione è che la partita è bella che finita. Sinner continua a martellare, sereno, e forte dei due set di vantaggio e dopo 2 ore e 36 minuti ha festeggiato il successo ottenuto con il punteggio di 7-6 6-4 6-3.

Sinner si è qualificato per i quarti di finale nei quali sfiderà il numero 92 al mondo Safiullin, che ha eliminato Shapovalov e ha raggiunto per la prima volta i quarti in una prova Slam. In semifinale eventualmente dovrebbe trovare Novak Djokovic, che sarà impegnato oggi con Hurkacz, nei quarti nella parte bassa anche il russo Rublev.