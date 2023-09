Simona Halep squalificata per doping: 4 anni di stop per l’ex numero 1 del tennis L’ex numero uno del tennis, nonché due volte campionessa Slam, è stata squalificata per quattro anni. Simona Halep è stata condannata per due violazioni differenti legate al doping.

L'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency ha annunciato che un tribunale indipendente ha squalificato per quattro anni la tennista romena Simona Halep in seguito a violazioni legate al doping. La sanzione è pesantissima per la due volte campionessa Slam, che è stata condannata per due violazioni differenti: la prima riguardava una sostanza proibita trovate nelle urine negli US Open 2022, mentre la seconda accusa riguardava delle irregolarità nel passaporto biologico.

Dopo aver ascoltato testimoni scientifici esperti per conto della difesa di Simona Halep e dell'ITIA, e la stessa atleta che ha testimoniato nel finale del procedimento. Il tribunale ha deciso di condannare la giocatrice dopo aver riscontrato delle violazioni intenzionali delle regole antidoping ai sensi dell'articolo 2 del TADP.

Il tribunale ha accettato la tesi di Halep secondo cui avrebbe assunto un integratore contaminato, ma ha stabilito che il volume ingerito non avrebbe potuto determinare la concentrazione di roxadustat trovata nel campione risultato positivo. Anche l'accusa legata al passaporto biologico è stata accolta con il tribunale che ha affermato di non avere alcun motivo di dubitare dell'opinione unanime raggiunta da ciascuno dei tre esperti indipendenti dell'Athlete Passport Management Unit (APMU) secondo i quali il doping era la spiegazione delle irregolarità nel passaporto di Halep.

Simona Halep, che è stata numero 1 WTA, ha vinto 24 titoli e soprattutto ha conquistato il Roland Garros nel 2018 e Wimbledon nel 2019,battendo Serena Williams, era stata provvisoriamente sospesa già nell'ottobre 2022. Per questo la squalifica non parte da questo mese di settembre, ma dallo scorso ottobre.

Lo stop terminerà il 6 ottobre 2026. Naturalmente la tennista romena può effettuare ricorso. Karen Moorhouse, amministratore delegato dell'ITIA, ha detto: "Dopo un processo complesso e rigoroso, accogliamo con favore la decisione del tribunale indipendente. Il volume di prove che il tribunale doveva considerare sia nel procedimento roxadustat che in quello ABP era sostanziale".