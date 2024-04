video suggerito

Siegemund accusata di antisportività dopo una furbata: ha detto una bugia all’arbitra smemorata Nella partita contro Kostyuk, Siegemund si è resa protagonista di una scorrettezza dicendo una bugia all’arbitra dopo un’errata chiamata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Non è un periodo particolarmente fortunato per gli arbitri nel tennis. Dopo la clamorosa svista in Sinner-Tsitsipas a Montecarlo, e l'episodio legato alla chiamata di Vavassori a Barcellona, un'altra situazione controversa arriva da Stoccarda in occasione del match femminile tra Marta Kostyuk e la padrona di casa Laura Siegemund. Quest'ultima è finita sulla graticola per un comportamento anti-sportivo.

Cosa è successo nella partita tra Kostyuk e Siegemund a Stoccarda

All'inizio del terzo set, su una palla break per la tedesca, all'ucraina è stata chiamata fuori una palla. Kostyuk ha chiesto alla giudice di sedia di andare a vedere il segno, e l'arbitra a sorpresa le ha dato ragione. La palla della giocatrice ucraina aveva pizzicato la pallina e quindi il punto sarebbe stato da assegnare a Marta, e così ha fatto in un primo tempo l'ufficiale.

La scorrettezza plateale della Siegemund contro Kostyuk, arbitra smemorata

Poi però ecco il dietrofront, con una decisione sorprendente indotta da Siegemund. Quest'ultima infatti ha fatto notare all'arbitra che in realtà senza l'erronea chiamata del giudice di sedia, lei avrebbe potuto colpire la palla. Per questo, ha chiesto e ottenuto che si ripetesse il punto, tra lo sbigottimento di Kostyuk e non solo. Infatti i replay hanno mostrato come la tedesca non sarebbe mai potuta arrivare sulla sfera, e che il punto sarebbe stato dell'ucraina anche senza l'errore del giudice di linea.

Infuriata giustamente Kostyuk che ha chiesto all'arbitra come avesse fatto a credere alla teoria della sua avversaria, quando era evidente che non sarebbe mai arrivata sulla pallina. Siegemund ha portato avanti la sua teoria sottolineando che avesse la palla alla sua portata e di non averla colpita per la chiamata del giudice. Già il linguaggio del corpo dell'ufficiale ha tradito l'imbarazzo dell'arbitro che non ricordava probabilmente l'esatta dinamica del punto.

Siegemund che in passato è scoppiata in lacrime per essere stata accusata di perdite di tempo in occasione di un match contro Gauff agli US Open, è stata pesantemente criticata sui social per la sua scorrettezza culminata nella bugia all'arbitro: "Siegemund molto deludente. Mostra un po' di sportività, per favore. La tua strada va oltre i 30 anni e non sei un'adolescente. Sii un modello migliore", "‘Ho colpito la palla! Certo che l'ho colpita!' Oh, questo mi sta ancora facendo impazzire grazie a Dio Kostyuk ha vinto". E così via. Tempi duri per Siegemund.