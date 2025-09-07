Sabalenka vince gli US Open e beve lo champagne in conferenza: “Non riesco a essere seria ora”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aryna Sabalenka resta la regina di New York: per il secondo anno consecutivo vince gli US Open battendo Amanda Anisimova 6-3 7-6. Dopo le delusioni delle finali perse a Melbourne e Parigi, sul cemento ha dimostrato ancora una volta di essere la più forte nonostante un'avversaria forte e talentuosa, ma che è crollata proprio nel momento decisivo. La bielorussa continua a essere prima nel ranking con grande distacco e dopo la partita si è concessa una conferenza stampa divertente portandosi dietro anche lo champagne e gli occhiali da sci.

Subito dopo la vittoria del trofeo il suo team ha deciso di accoglierla negli spogliatoi con il classico champagne spruzzato da tutte le parti (non prima di aver ricoperto le pareti con dei teli impermeabili) e la tennista ne ha approfittato per portare il clima di festa anche in sala stampa dove ha persino bevuto un goccio.

Sabalenka si conferma campionessa agli US Open

È stata straordinaria la campionessa bielorussa che non si è fatta abbattere da qualche imperfezione e ha vinto il torneo americano per la seconda volta consecutiva. Nessuna rivale è più forte di lei e la giovane Anisimova si è arresa dopo due set difficili, chiudendo la sua partita con qualche lacrima. Poi è stato il momento del Sabalenka show, pronta a festeggiare un impresa colossale: dai tempi di Serena Williams nessuna aveva vinto gli Us Open per due anni di fila ed è stata lei a scrivere il suo nome accanto a quello di una leggenda. Per questo serviva un ingresso in conferenza stampa fuori dalle righe, con champagne in una mano e gli enormi occhiali dal sci sulla testa.

Sabalenka si è presentata in una versione inedita, euforica per aver portato a casa la coppa. "Quanto champagne hai già bevuto?" le chiedono i giornalisti divertiti, ma la tennista spiega che la bottiglia è servita solo per essere spruzzata dopo la vittoria e che nessuno ha realmente bevuto. Ma prende la palla e ci ripensa: prende la bottiglia e fa un sorso davanti a tutti, poi scoppia a ridere dicendo che "non può essere seria" in un momento così, quando le emozioni belle prendono il sopravvento dopo un'impresa unica.