Sabalenka svela perché vuole giocare sempre di mattina agli Internazionali: "Pasta, forse pizza" Aryna Sabalenka a Roma ha concesso spettacolo dopo la vittoria con Potapova. Ha spiegato perché ha deciso di giocare di mattina, è innamorata della Capitale.

A cura di Marco Beltrami

Tutto facile per Aryna Sabalenka all'esordio a Roma. La tennista numero uno al mondo ha concesso solo quattro game a Potapova, prendendosi dunque il terzo turno degli Internazionali. La finalista della scorsa edizione del torneo ha un feeling speciale con la terra capitolina e la Città eterna, come dimostrato anche dall'intervista post-match in cui Sabalenka si è confermata mai banale.

Sabalenka e l'amore per Roma, ha giocato di mattina per andare a cena

Sabalenka infatti si è mostrata raggiante nel momento in cui ha dovuto parlare della sua esperienza romana. Basti pensare che la prima giocatrice del ranking ha dovuto scegliere se giocare la mattina o la sera e ha optato per la prima soluzione. Il motivo? La cucina locale: "Ho avuto la possibilità di giocare alle 19 e alle 11 e ho scelto le 11. Sapete perché? Voglio andare a cena e mangiare pasta e probabilmente pizza. Quindi sì, andrò sicuramente fuori e poi farò una passeggiata per la città".

Le parole di Sabalenka dopo il successo su Potapova

Aryna è letteralmente innamorata dell'atmosfera romana e non solo e non perde occasione per ribadirlo, con il pubblico che ricambia a gran voce il suo affetto: "Adoro stare a Roma. È un posto incredibilmente bello. Grazie mille". Con i ringraziamenti rigorosamente in italiano. E poi ancora: "Siete fantastici, sono super felice di essere tornata a Roma, super felice della vittoria di oggi".

A proposito della partita vinta oggi contro la russa che conosce bene, grande soddisfazione per Sabalenka: "Anastasia è un'avversaria tosta. E sono felice di aver superato questo primo turno, spero di poter rimanere qui fino alla fine. Come restare numero uno? Si deve solo lavorare sodo ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi e fare sempre tutto il possibile"