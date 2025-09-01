Sabalenka: “Essere numero uno mi ha aperto molte porte. Le celebrità? Meglio non parlarne”

Sabalenka racconta la pressione da numero uno e come è cambiata la sua vita: è entusiasta.

Proprio come accaduto a Sinner, anche a Sabalenka è stato chiesto della pressione che portano sulle spalle i numero uno. Aryna proprio come Jannik ha dimostrato di non soffrire troppo il peso delle aspettative, anzi. Proprio il fatto di essere al top, le ha permesso di "aprire numerose porte". Insomma la sua vita è decisamente cambiata in meglio.

Sabalenka e la pressione del primo posto nel ranking

Nella conferenza stampa post-vittoria su Bucsa, la campionessa bielorussa ha dichiarato: "La pressione fa parte della nostra vita ed è normale. Io sto imparando a godermela. Lavoro duro per essere dove sono. Per me è importante concentrarmi sul mio tennis, provare a dare il massimo, lottare sapendo che arriveranno le mie occasioni. È una vita divertente se ti godi davvero il tuo lavoro".

Com'è cambiata la vita di Sabalenka dopo l'exploit nel tennis

A proposito dei cambiamenti arrivati dopo il suo exploit nel tennis, Sabalenka ha ammesso: "Essere numero uno apre molte porte. Ho incontrato tante persone incredibili, ho iniziato collaborazioni con grandi brand. È questo il bello dello sport: essere tra i migliori ti dà l’opportunità di conoscere persone speciali e imparare cose nuove anche al di fuori del tennis".

La vacanza preferita di Sabalenka

Si è tolta più di uno sfizio dunque Sabalenka, che ha potuto anche frequentare tante celebrità. Ma di questo Aryna non vuole parlarne: "La mia vacanza preferita adesso è in Grecia. Mi sono innamorata di quel posto e non vedo l’ora ogni volta di tornarci. Le persone speciali per me restano la mia famiglia e il mio team, le persone a me più vicine. Quanto alle celebrità… meglio non parlarne".

Parafrasando una celebre citazione verrebbe da dire che nel caso di Sabalenka, la "pressione logora chi non ce l'ha". Sabalenka è maestra nella gestione della stessa, e lo dimostra anche con la sua vita fuori dal campo da tennis.