Sabalenka eliminata al Miami Open dopo una settimana tragica: all'ultimo punto libera la sua rabbia Sabalenka è stata eliminata al Miami Open dopo una settimana a dir poco tragica: dopo l'ultimo punto la tennista bielorussa libera la sua rabbia.

A cura di Vito Lamorte

Aryna Sabalenka è stata eliminata al Miami Open dall'ucraina Anhelina Kalinina e ha ceduto in tre set (6-4, 1-6, 6-1) dopo una settimana terribile: la testa di serie n.2 è reduce da giorni molto complicati vissuti dopo la morte del fidanzato Konstantin Koltsov, in circostanze misteriose.

Sabalenka era riuscita a mascherare il suo stato d'animo dopo la prima partita e ad un certo punto è crollata: la tennista aveva provato a nascondere le sue emozioni dietro un cappellino nero, ma alla fine è crollata. Aryana ha sbattuto la racchetta a terra dopo il punto decisivo e poi è andata a sedersi sulla panchina a bordo del campo.

La numero due del mondo sembrava avere poco forza fisica e mentale nella sfida contro Kalinina: dopo aver subito il punto decisivo ha chinato la testa, ha fatto qualche passo e poi ha sfogato la sua frustrazione facendo a pezzi la sua racchetta al centro del campo.

La sconfitta ha inferto un duro colpo alle speranze di Sabalenka intaccare il primato di Iga Swiatek nella classifica WTA.

Sabalenka era già scesa in campo a Miami dopo la morte dell’ex fidanzato Konstantin Kolstov, e lo aveva fatto in modo vincente contro Paula Badosa: le due al termine dell’incontro si erano abbracciate in un momento di grande affetto.

La tennista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e a meno di 48 ore dalla morte a Miami di Kostantin Koltsov, suo compagno, aveva rotto il silenzio affidando le sue emozioni ad una breve stories sul suo profilo di Instagram. "La morte di Konstantin è una tragedia impensabile, e anche se non stavamo più insieme, ho il cuore spezzato. Vi chiedo per favore di rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia in questo momento difficile".

Una vera e propria tragedia per Aryana Sabalenka, che cinque anni fa aveva perso il padre Sergey, anche lui ex giocatore di hockey sul ghiaccio, all'età di 43 anni per un malore improvviso.