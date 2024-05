video suggerito

Rybakina esasperata al Roland Garros: “Mi fate sempre la stessa domanda, non so più cosa dire” Rybakina durante la conferenza stampa dopo la vittoria al primo turno del Roland Garros resta senza parole davanti alle domande, piuttosto banali, dei giornalisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Dopo la facile vittoria al primo turno del Roland Garros, Rybakina non aveva molta voglia di parlare in conferenza stampa, e le domande dei giornalisti presenti non hanno certo aiutato a distendere l'ambiente, lasciando la tennista kazaka più volte senza parole.

Rybakina e le domande sempre uguali

Alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto come si sentisse dopo aver dovuto abbandonare l'anno scorso il torneo causa Covid, e se il freddo e l'umido l'avessero condizionata, Rybakina ha risposto in modo molto sbrigativo. "Non mi ha condizionato, so come giocare in condizioni diverse. Sicuramente fisicamente sto meglio rispetto l'anno scorso". Quasi infastidita ha poi ribadito il concetto, viste le tante volte che gli sono state chieste le stesse cose "Le domande sono sempre le stesse, quindi non so più cosa dirvi". Anche alla richiesta di un altro collega, che le ha chiesto come fosse giocare sotto al nuovo tetto del Suzanne Langlen, la tennista l'ha liquidato con un "Come l'anno scorso, suppongo".

Rybakina e le domande banali

A chi ha cercato di chiedere a Rybakina cosa fosse necessario per vincere un titolo dello slam, Rybakina ha risposto in maniera svogliata. "È abbastanza semplice, lavorare duro, fare tutte le cose che non vorresti fare", lasciandosi poi andare a un laconico "Domande semplici, risposte semplici" guardandosi poi intorno con aria interrogativa e chiedendo alle persone presenti "Quindi, c'è altro?".

Un'altra giornalista ha chiesto alla tennista kazaka se fosse la prima volta che indossasse un completo personalizzato di Yonex Kit, in maniera interdetta ha affermato che "No, anche l'anno scorso vestivo questo marchio", e sui motivi per i quali avesse scelto quei colori ha detto con imbarazzo "Non li ho scelti io, li ha scelti lo sponsor"guardandosi poi ancora una volta intorno e chiedendo nuovamente, non vedendo l'ora di porre fine a questa "tortura" "Quindi… ci sono altre domande?".

Mentre parlava della tennista bielorussa Sabalenka, rivale con la quale è in ottimi rapporti, Rybakina dopo averne elogiato il gioco e la carriera, stava iniziando a parlare del suo rapporto personale, ma si è interrotta, probabilmente per evitare che le sue parole potessero generare polemiche. "Come persona anche… non so cosa dire".