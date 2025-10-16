Rune surreale: “Ho visto Djokovic guidare una Porsche 911 e l’ho comprata. Ma non posso guidarla”

Non è cambiato niente per Holger Rune. Non stiamo parlando del campo da tennis, ma del suo garage. Il tennista danese non riesce proprio a godersi il suo prestigioso regalo, ovvero una lussuosa Porsche comprata pochi mesi fa. Ne ha parlato in occasione del torneo di Stoccolma, raccontando ulteriori dettagli del suo acquisto che non può ancora sfruttare. Il motivo? Non sa guidarla, non essendo ancora riuscito a completare il percorso per la patente.

La testa di serie numero 1 del torneo Stockholm Open è stata stuzzicata in conferenza stampa sulla vicenda relativa al suo bolide. Rune ha deciso in primavera di allargare il suo parco auto, comprando la sua prima vettura. Holger ha voluto a tutti i costi una Porsche 911 Turbo S Cabriolet, che ha un costo di partenza di 284.300 dollari, ovvero circa 262 mila euro. Insomma, non ha badato a spese per la prima macchina di proprietà. Rune è stato ispirato da Djokovic.

Infatti, lo stesso giocatore ha raccontato: "Di recente ho comprato la mia prima auto. Ne avevo già alcune ricevute per le vittorie a Monaco, ma questa è la prima che ho effettivamente comprato da solo. Ho visto Novak guidarla a Miami quest’anno e ho pensato: ‘Wow, quest’auto è fantastica’. È una Porsche 911. Mi sono detto: perché no?".

Rune si è tolto dunque lo sfizio di acquistare questa lussuosa auto, pur non potendola ancora guidare. Il danese infatti non aveva la documentazione necessaria per mettersi al volante della sua Porsche, rimasta nel box insieme alle altre. Ma è cambiato qualcosa in questi primi mesi di proprietà? Poco, perché Rune ha effettuato qualche lezione di guida tra un torneo e l’altro, ma non ha potuto approfondire il discorso. Il focus sulla parte finale della stagione lo ha condizionato: "Non posso ancora guidarla. Ho appena iniziato a imparare, ho fatto alcune lezioni, ma poi sono andato in Cina”. Appuntamento rimandato, dunque.