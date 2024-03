Rune spazzato via dall’ammazza giganti Maroszan, ma non gli dà meriti: “Mi dovevo ritirare da Miami” Una sconfitta netta, un doppio 6-1 in appena 59 minuti. Disastroso il Miami Open per Holger Rune, che sui social dopo la partita ha ignorato totalmente l’avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Miami ha subito uno scossone dietro l'altro. Hanno perso una sfilza di tennisti di prima fascia, tra questi pure Holger Rune, il danese è stato battuto in meno di un'ora nel suo match d'esordio da Maroszan, un ragazzo in grande crescita non nuovo a questo tipo di exploit. Ciò che ha fa discutere di più è stato il post che Rune ha pubblicato sui social nel quale ha teso a ridimensionare la sua sconfitta e di conseguenza i meriti del rivale.

Il talento ce l'ha, la costanza no. Rune, che cambia allenatori in serie, a Miami sperava di riscattarsi dopo un avvio di stagione altalenante, e invece è stato piallato da Maroszan, che in 59 minuti ha vinto 6-1 6-1 il match disputato con oltre ventiquattro ore di ritardo, a causa della pioggia.

L'ungherese in meno di un anno ha guadagnato un centinaio di posizioni nella classifica ATP e per la terza volta in dieci mesi ha battuto, in un torneo 1000, un tennista della top-ten: clamoroso è stato il successo contro Alcaraz a Roma, poi ha vinto contro Ruud a Shanghai e ora il nettissimo successo contro Rune al Miami Open, dove troverà l'australiano Popyrin. Gli ottavi non sono affatto irraggiungibili, e poi chissà.

I complimenti se li è presi Maroszan, mentre sono piovute critiche sul capo del giovane danese che poche ore dopo il termine dell'incontro ha affidato i suoi pensieri ai social: "Purtroppo questa è stata la fine del mio Miami Open. Sapevo che non mi sentivo bene al 100% oggi ma non immaginavo che il mio livello di energia sarebbe stato così basso. Ripensandoci avrei dovuto ritirarmi. Ma è sempre difficile perché era una settimana che si preparava e voleva giocare. È ora di tornare in Europa. Grazie per il sostegno Miami".

Le parole di Rune hanno avuto un discreto risalto, intanto perché ha tanti tifosi, ma pure perché il tennista ha scrivendo ciò sminuito la grande prestazione di Maroszan, che la partita l'ha giocata e se l'è vinta da sola.