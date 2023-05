Rune si vendica sui tifosi italiani per come è stato trattato a Roma: “Ragazzi, non ha funzionato” Holger Rune è riuscito a vincere, in due set, la sfida contro Fabio Fognini, guadagnandosi gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. Per il 20enne danese, un clima ostile sugli spalti: nessuno ha dimenticato la semifinale di Montecarlo.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Holger Rune, numero 7 della classifica ATP ha vinto il match contro il nostro Fabio Fognini in due set (4-6. 2-6) ai sedicesimi, approdando così agli ottavi agli Internazionali d'Italia dove dovrà vedersela con l'australiano Popyrin. Accolto sul campo con una colonna sonora di fischi da parte del pubblico romano presente, il danese non si è fatto distrarre da un clima più che avverso, risolvendo la gara nel modo migliore, senza lasciare scampo a Fognini.

Alla Grandstand Arena, il clima è stato torrido sin dal suo ingresso, con tutti i tifosi sugli spalti che ne attendevano l'arrivo. E così, il pre match di Rune è stato costellato da una sfida nella sfida tra il 20enne danese e il pubblico italiano che non aveva digerito un precedente rimasto fino ad oggi sospeso e che ha voluto ricordare nella prima sfida contro un nostro tennista. Il precedente mai digerito interamente era quello legato alla sfida tra Rune e Sinner, nella semifinale di Montecarlo quando fece saltare i nervi anche ad un giocatore solitamente glaciale, come l'altoatesino.

Un'accoglienza di certo non bella, ma prevista perché anche lo stesso Rune sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Ma non è bastato un clima da corrida attorno a lui per distrarlo dall'obiettivo principale, ovvero di qualificarsi agli ottavi e procedere il suo cammino agli Internazionali di Roma. E così è stato perché Fognini poco ha potuto contro il tennis del danese. Un tennis che ha subìto nel corso del primo set anche alcuni momenti di difficoltà, sempre per il clima da stadio che ha esaltato ogni punto e giocata di Fognini e sottolineato gli errori del danese.

Leggi anche I risultati del 13 maggio agli Internazionali di Roma ATP di tennis

Alla fine, però, la vittoria non scappa e anche il pubblico di Roma deve accettare il verdetto in terra rossa che laurea il 20enne numero 7 in classifica ATP che è passato in soli due set, approfittando del cedimento nel finale di Fognini. Per Rune una doppia soddisfazione e una "vendetta" consumata nel modo migliore, con il successo: "Lo sapevo" ha poi detto nel post vittoria riferendosi a ciò che è piovuto dagli spalti alla sua entrata in campo. "Sapevo a cosa sarei andato incontro ma ho cercato di mantenere i nervi saldi, di rimanere sempre in partita". una situazione a volte non semplice, soprattutto nei momenti in cui Fognini ha provato a rientrare nel match: "C'era qualcuno che ha provato a disturbarmi soprattutto quando servivo, ma alla fine non è stato niente di grave…". E così, anche la soddisfazione di non essersi fatto condizionare dall'atmosfera avversa: "Mi spiace ragazzi… non ha funzionato…Fabio è un gran giocatore e gli auguro il meglio, ma io sono felice di essere qui".