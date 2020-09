Dopo il trionfo di Sinner, sono arrivate altre due gioie per l'Italia del tennis al Roland Garros. Successi importanti per Stefano Travaglia contro Pablo Andujar, e soprattutto per Marco Cecchinato che sulla terra rossa francese ha superato in scioltezza Alex De Minaur. Il classe 1992 che nel 2018 raggiunse le semifinali, si è reso protagonista di una vera e propria impresa contro il numero 27 della classifica Atp.

Roland Garros, Marco Cecchinato batte Alex De Minaur e vola al secondo turno

La terra rossa di Parigi porta bene a Marco Cecchinato. Il tennista palermitano si è reso protagonista di un vero e proprio exploit nel match valido per il primo turno del prestigioso torneo francese battendo Alex De Minaur, 27° giocatore al mondo e 25a testa di serie del torneo. Prova di forza di Cecchinato, numero 110 della classifica Atp e reduce dalle qualificazioni, capace d'imporsi in tre set con il risultato di 7/6, 6/4, 6/0 contro il giovane talento che in carriera lo aveva battuto in 3 occasioni su 4 precedenti. Il "Ceck" sogna ora di ripetere l'exploit del 2018 quando si rese protagonista di una cavalcata trionfale che gli permise, dopo aver battuto Nole Djokovic, di raggiungere il penultimo atto della competizione dove si arrese a Thiem.

Anche Travaglia supera il primo turno, battuto Andujar

Festa grande anche per Stefano Travaglia, che conferma gli ottimi risultati del Masters 1000 di Roma. Il tennista di Ascoli Piceno, numero 73 al mondo, ha battuto all'esordio lo spagnolo Pablo Andjar, numero 54 del ranking internazionale, con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Consapevolezza dei propri mezzi e prova di carattere per Travaglia, contro uno specialista della terra rossa. Sia lui che Cecchinato volano dunque al secondo turno, con Jannik Sinner che aveva aperto la giornata con il trionfo su Goffin. Niente da fare invece per Seppi battuto da Korda.