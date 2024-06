video suggerito

Roland Garros 2024, il programma di oggi: in campo Musetti e Paolini Djokovic-Musetti è l’incontro principale dell’ottava giornata del Roland Garros. In campo oggi pure Jasmine Paolini, che sfiderà Bianca Andreescu. Sabalenka-Badosa sul campo centrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ottava giornata del Roland Garros 2024. Si chiude oggi il terzo turno sia del torneo maschile che di quello femminile. L'incontro principale si disputerà stasera, non prima delle ore 20:15, e vedrà contrapposti il numero 1 ATP Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, che spera di realizzare una grande impresa – che porterebbe (in caso di successo) Sinner al vertice del tennis. Nel pomeriggio tocca pure a Jasmine Paolini che se la vedrà con Bianca Andreescu. In campo anche Medvedev, Zverev e Sabalenka.

Musetti e Paolini in campo oggi al Roland Garros: il programma

Lorenzo Musetti in serata affronterà Novak Djokovic. É la partita di cartello di questo primo sabato parigino. Una partita che ha un peso enorme per tutto il torneo, ma pure per Sinner, che aspetta il ko di Djokovic per avere la certezza di diventare numero uno del mondo. Zverev e Ruud favoritissimi, Medvedev sfida Machac. Sabalenka-Badosa, l'ennesima sfida tra le grandi amiche, garantisce spettacolo.

Le partite del singolare maschile

Djokovic-Musetti (ore 20:15)

Zverev-Griekspoor (non prima delle 16:30)

Medvedev-Machac (ore 13)

Ruud-Etcheverry (ore 19)

Le partite del singolare femminile

Rybakina-Mertens (ore 12)

Sabalenka-Badosa (ore 14:30)

Paolini-Andreeva (ore 13)

Dove vedere il Roland Garros in TV e streaming

Il Roland Garros viene trasmesso in diretta televisiva in esclusiva da Eurosport, che si può vedere in diversi modi. Perché gli abbonati Sky hanno nel proprio pacchetto Eurosport (ai canali 210 e 2011). Eurosport è visibile anche su DAZN e su Discovery+. Streaming possibile, sempre per abbonati, tramite Sky GO, NOW, DAZN e Discovery+.