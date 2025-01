Riferiscono a Sinner che Djokovic spera che perda la finale: la reazione è pura classe

video suggerito

Jannik Sinner è un campione che colpisce la palla pulita: è per quello che quella viaggia come un piccolo missile che puntualmente fa secco l'avversario. Pulito è il primo aggettivo che ci viene in mente quando parliamo del campione che tutto il mondo ci invidia, il numero uno al mondo, l'imbattibile. Come pulite sono anche le cose che dice. E il modo in cui lo dice, i suoi occhi non mentono, non possono farlo. Novak Djokovic si augura che il numero uno al mondo perda la finale dell'Australian Open contro Alexander Zverev, e l'altoatesino non fa una piega: "Non c'è cattiveria, è tutto a posto".

Jannik Sinner applaude il pubblico di Melbourne dopo aver battuto Shelton

Sinner venerdì ha battuto Shelton nella semifinale dell'Australian Open e nell'atto conclusivo del primo Slam stagionale, in programma domenica mattina alle 9:30 (diretta TV in chiaro), affronterà Zverev, che nell'altra semifinale si è giovato del ritiro di Djokovic dopo che il 37enne di Belgrado aveva perso il primo set al tie-break, al termine di una battaglia di un'ora e 22 minuti. Un epilogo amaro per il recordman di vittorie nei tornei del Grande Slam (24, di cui 10 a Melbourne), che aveva provocato anche i fischi assurdi della Rod Laver Arena.

Djokovic tifa apertamente per Zverev nella finale dell'Australian Open contro Sinner

Poi in conferenza stampa il serbo non aveva fatto mistero della sua preferenza per la finale: "Auguro a Sascha il meglio, si merita il suo primo Slam e farò il tifo per lui in finale". Un'affermazione cui Nole evidentemente voleva dare massima visibilità e allora l'ha ribadita anche in un post su Instagram visto da milioni di persone, in cui oltre a ringraziare l'Australia per l'accoglienza ha ulteriormente spinto Zverev a battere Sinner: "Congratulazioni a Sascha per aver raggiunto un'altra finale del Grande Slam. Ti auguro di vincere il titolo perché te lo meriti amico mio".

La risposta di classe del numero uno al mondo: "Sono amici, è tutto a posto"

Parole che sono state riferite a Sinner, che non si è scomposto e ha replicato con pura classe, che è il suo tratto distintivo come giocatore e come persona: "Djokovic ha detto che tiferà per Zverev? Sì, ci sta, loro sono amici, si conoscono già da molto molto tempo. Non c'è nessuna cattiveria nei miei confronti, quindi è tutto a posto. Sascha ha già avuto possibilità di vincere uno Slam, domenica tutto può succedere. Do solo il meglio di me stesso, poi vediamo cosa ne esce". Intanto ne esce che ce ne vogliono di Kyrgios e Djokovic per turbare minimamente la serenità pulita di Jannik.