Riedi fa cacciare un tifoso che lo sta incitando sfacciatamente agli US Open: “So perché lo fa”

Leandro Riedi, numero 435 del mondo, sta stupendo tutti agli US Open. Il tennista proveniente dalle qualificazioni ha raggiunto il terzo turno dopo i successi contro Martinez e soprattutto Francisco Cerundolo. Una partita, questa, in cui ha vissuto un momento particolare, con un confronto serrato con un suo tifoso. Riedi si è accorto che il suo sostegno era molto interessato e tutt’altro che spontaneo.

Tifoso incita a più riprese Riedi agli US Open

Era seduto in panchina durante il quarto set il buon Leandro, quando improvvisamente è esploso. Stranamente l’elvetico se l’è presa con qualcuno che era seduto di fronte a lui sulle tribune dello stadio. A quanto pare questo sostenitore ha provato per l’ennesima volta a tirarlo su di morale: "Leandro, uno alla volta! Uno alla volta, Leandro!"

Con sua grande sorpresa, però, ecco che Riedi è intervenuto per fermarlo. Lo svizzero, alzando i decibel, ha urlato: "Amico, stai zitto!" Non contento, poi, si è rivolto al giudice di sedia per chiedere provvedimenti e spiegare il motivo delle sue azioni: "Ha appena scommesso su di me. Ora se perdo, mi manderà dei messaggi. Non voglio vederlo, toglilo dal campo. Se perdo, mi scriverà: ‘Sei così inutile, spero che tua madre muoia’."

Non c’è stato bisogno di interventi da parte del giudice di sedia, visto che il tifoso, presunto scommettitore, si è allontanato spontaneamente. Intervenuto poi nel post-match ai microfoni di Ben Rothenberg a Bounces, ha chiarito come si è accorto della natura del tifo dell’uomo: "Si nota subito. Ormai l’ho sperimentato abbastanza. Ho visto che era già al primo turno e urlava il mio nome dopo il primo punto. Ho pensato: ‘Wow, questo sì che è uno che scommette’. Nel quarto set ero ancora in svantaggio e pensavo: se perdo questa partita mi manderà un messaggio dicendomi quanto sono scarso e desiderando che mia madre muoia. Quindi ho pensato: no, questo tizio non può stare qui, non voglio vederlo".

Fortunatamente tutto è andato per il meglio per Riedi. Il tifoso è sparito e lui ha vinto il match, allungando il suo sogno agli US Open.