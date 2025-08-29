Tennis
US Open 2025 di tennis

Riedi fa cacciare un tifoso che lo sta incitando sfacciatamente agli US Open: “So perché lo fa”

Riedi litiga con un tifoso che lo incitava durante la partita contro Cerundolo degli US Open. Il motivo? Per lui era uno scommettitore.
A cura di Marco Beltrami
Immagine
US Open 2025 di tennis

Leandro Riedi, numero 435 del mondo, sta stupendo tutti agli US Open. Il tennista proveniente dalle qualificazioni ha raggiunto il terzo turno dopo i successi contro Martinez e soprattutto Francisco Cerundolo. Una partita, questa, in cui ha vissuto un momento particolare, con un confronto serrato con un suo tifoso. Riedi si è accorto che il suo sostegno era molto interessato e tutt’altro che spontaneo.

Tifoso incita a più riprese Riedi agli US Open

Era seduto in panchina durante il quarto set il buon Leandro, quando improvvisamente è esploso. Stranamente l’elvetico se l’è presa con qualcuno che era seduto di fronte a lui sulle tribune dello stadio. A quanto pare questo sostenitore ha provato per l’ennesima volta a tirarlo su di morale: "Leandro, uno alla volta! Uno alla volta, Leandro!"

Con sua grande sorpresa, però, ecco che Riedi è intervenuto per fermarlo. Lo svizzero, alzando i decibel, ha urlato: "Amico, stai zitto!" Non contento, poi, si è rivolto al giudice di sedia per chiedere provvedimenti e spiegare il motivo delle sue azioni: "Ha appena scommesso su di me. Ora se perdo, mi manderà dei messaggi. Non voglio vederlo, toglilo dal campo. Se perdo, mi scriverà: ‘Sei così inutile, spero che tua madre muoia’."

Non c’è stato bisogno di interventi da parte del giudice di sedia, visto che il tifoso, presunto scommettitore, si è allontanato spontaneamente. Intervenuto poi nel post-match ai microfoni di Ben Rothenberg a Bounces, ha chiarito come si è accorto della natura del tifo dell’uomo: "Si nota subito. Ormai l’ho sperimentato abbastanza. Ho visto che era già al primo turno e urlava il mio nome dopo il primo punto. Ho pensato: ‘Wow, questo sì che è uno che scommette’. Nel quarto set ero ancora in svantaggio e pensavo: se perdo questa partita mi manderà un messaggio dicendomi quanto sono scarso e desiderando che mia madre muoia. Quindi ho pensato: no, questo tizio non può stare qui, non voglio vederlo".

Fortunatamente tutto è andato per il meglio per Riedi. Il tifoso è sparito e lui ha vinto il match, allungando il suo sogno agli US Open.

Tennis
