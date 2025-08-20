Raducanu impazzisce per il capolavoro di Alcaraz: il doppio però finisce male agli US Open

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'avventura di Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu nel tanto atteso doppio misto agli US Open è durata poco più di 50 minuti. La coppia formata dal tennista fresco vincitore a Cincinnati e dalla britannica è stata eliminata all'esordio da Pegula e Draper, abbastanza agevolmente. Una situazione di gioco, però, rientrerà decisamente tra le copertine di questa edizione dell'evento, con Raducanu che è sembrata non riuscire a credere a quanto fatto in campo dal suo compagno.

Alcaraz e Raducanu subito fuori agli US Open nel doppio misto, un punto è clamoroso

Come spesso accade, infatti, il numero due del mondo ha piazzato un colpo magico che in realtà ha lasciato senza parole anche gli avversari. In avvio del secondo mini-set, dopo un servizio di Raducanu, è nato uno scambio tutto inglese tra lei e Draper. Quest'ultimo ha messo in difficoltà Emma che comunque è riuscita a prendere la rete, dove però è stata beffata da un rovescio incrociato stretto del suo avversario.

Il genio di Carlitos, l'incredulità di Emma

Il punto sembrava finito, ma ecco arrivare come un fulmine alle spalle di Raducanu Carlitos Alcaraz, che con un colpo di genio ha tirato un clamoroso lungolinea passato accanto al paletto della rete, beffando Pegula che stava coprendo il centro del campo. Un mix di fisicità e tecnica da applausi: Raducanu ha avuto una reazione plateale di grande stupore, con le mani sulla testa e la bocca spalancata mentre Alcaraz si scusava con gli avversari.

Ha quasi rincorso Carlitos per poi congratularsi con lui tra una risata e l'altra, con Pegula e Draper che dal canto loro non hanno potuto far altro che prendere tutto con filosofia, complimentandosi a loro volta. Purtroppo per la coppia ispano-britannica, questo super punto non ha cambiato l'inerzia del match, perso poi con un doppio 4-2. Sono stati i loro avversari ad accedere ai quarti, dove hanno poi battuto Medvedev e Andreeva per centrare le semifinali. Alcaraz e Raducanu dovranno rodare ulteriormente l'intesa in campo, perché l'inizio, giocata da urlo a parte, non è stato decisamente dei migliori.