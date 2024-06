Queen’s 2024, il programma di oggi e gli orari TV: in campo Musetti e Arnaldi

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi scendono in campo oggi nella seconda giornata del torneo del Queen's. Entrambi sono stati poco fortunati nel sorteggio. Musetti ha pescato de Minaur, numero 7 ATP e testa di serie numero 2. Mentre Arnaldi giocherà contro Humbert, numero 6 del tabellone e specialista dell'erba. In campo anche Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding e campione in carica, contro l'argentino Francisco Cerundolo.

Musetti e Arnaldi in campo oggi al Queen's: il programma

Sarà proprio Lorenzo Musetti ad aprire il programma sul campo centrale affrontando Alex de Minaur, finalista un anno fa. L'australiano è reduce dal successo di Hertogenbosch ed è uno specialista dell'erba, ma anche Musetti sull'erba si fa valere. C'è un solo precedente, datato 2022. Agli Australian Open vinse de Minaur in quattro set. L'incontro inizierà alle 12 ora italiana. Subito a seguire scenderanno in campo Alcaraz-Cerundolo.

Poi sarà la volta dei padroni di casa con Murray che sfiderà Popyrin e Draper, vincitore a Stoccarda, che esordirà contro Navone. Arnaldi invece è stato programmato su un campo secondario, il 5, e giocherà contro Humbert non prima delle 12

Le partite del singolare maschile

Musetti-de Minaur

Arnaldi-Humbert

Alcaraz-Cerundolo

Murray-Popyrin

Fritz-Daniel

Baez-Paul

Dove vedere il torneo del Queen's in TV e streaming

Il torneo ATP 500 del Queen's verrà trasmesso in diretta TV da Sky, che lo manderà in onda in esclusiva. Sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) saranno visibili sia il Queen's che Halle. Gli incontri saranno trasmessi su Sky Sport Uno ‘solo' tra le 11 e le 15. Mentre il programma del canale 203 sarà integralmente dedicato al tennis, con i migliori incontri che andranno in onda in diretta.