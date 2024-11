video suggerito

Quanto guadagna chi vince la Coppa Davis 2024, il montepremi per Sinner e l’Italia di tennis Quanto guadagnerà l’Italia in caso di vittoria della Coppa Davis. Nel dettaglio tutti i premi in palio turno per turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia torna in finale di Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Jannik Sinner e compagni hanno l'occasione contro l'Olanda di confermarsi campioni per la terza volta nella storia. Oltre al prestigio e alla gioia per un titolo per la propria nazione, in palio ci sono anche premi di natura economica per i vincitori e non solo. Il montepremi della Coppa Davis è calato rispetto al passato, anche se i vincitori incasseranno di più. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui soldi in palio e su quanto guadagneranno i vincitori del titolo.

Il montepremi della Coppa Davis, quanto guadagna chi vince

Il montepremi complessivo della Coppa Davis è di circa 7.5 milioni di dollari, ovvero 7.21 milioni di euro. Con un taglio dell'11% rispetto alla scorsa stagione. La squadra vincitrice incasserà circa 2.4 milioni di euro. Questo dunque potrebbe essere il premio per l'Italia in caso di trionfo da dividere poi tra i componenti della squadra. I finalisti, dovranno "accontentarsi" di 1.44 milioni di euro. Questi i premi nel dettaglio:

quarti di finale : 480mila euro

: 480mila euro semifinale: 960mila euro

960mila euro finale: 1.44 milioni di euro

1.44 milioni di euro vincitori: 2.40 milioni di euro

Quanto hanno guadagnato Sinner e gli azzurri fino alla finale: i prize money

Jannik Sinner e gli altri tennisti italiani si sono già assicurati 1.44 milioni di euro dopo il raggiungimento della finale di Coppa Davis per il secondo anno di fila. In caso di vittoria del titolo porterebbero a casa un premio di 2.40 milioni di euro, da dividere tra Jannik, Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori. La somma sarà suddivisa a quanto pare anche in base a quante partite sono state giocate.