video suggerito

Quando gioca Sinner, prossimo torneo e incontro dopo la finale di Coppa Davis: sarà nel 2025 Jannik Sinner chiuderà con la Coppa Davis la stagione 2024, che è stata trionfale. Il numero 1 ATP tornerà in campo direttamente nel mese di gennaio e lo farà direttamente con gli Australian Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner con la Coppa Davis chiude un'annata 2024 strepitosa. Otto tornei vinti, due titoli Slam, oltre 70 successi, una manciata di sconfitte, e con il numero 1 ATP in bella mostra. Un trionfo totale quello di Sinner che dopo le sfide di Malaga si riposerà e ricaricherà le batterie in vista della prossima stagione, che sulla carta potrebbe essere più complicata visto che dovrebbe riconfermarsi.

Sinner ha vinto 71 incontri nel 2024, sui 77 disputati. Una percentuale elevatissima, che lo assimila solo a grandissimi campioni. Ha vinto gli Australian Open e gli US Open, i primi due Slam della carriera, poi ha fatto incetta di titoli con i 1000 di Miami, Cincinnati e Shanghai, oltre ai trofei vinti a Rotterdam e Halle. A Torino ha conquistato le ATP Finals. Manca la ciliegina su una torta già di per sé gigantesca: la Coppa Davis, che ha già conquistato un anno fa.

Dopo la Davis la stagione del tennis termina definitivamente, e anche i protagonisti si fermeranno. Meritate vacanze per tutti, compreso per Sinner che ha bisogno di staccare. Lo scorso anno le vacanze furono brevi. Dopo il trionfo in Davis una decina di giorni di riposo, poi la ripresa della preparazione in Spagna, al caldo, prima di un break natalizio, a casa, con la famiglia. Potrebbe ripetere il percorso in toto quest'anno, e come per questo magico 2024 il percorso sarà con ogni probabilità lo stesso.

Sinner non disputerà nessun torneo di avvicinamento agli Australian Open, ma giocherà solo la storica esibizione del Kooyong Classic, appuntamento tradizionale che si terrà nella seconda settimana di gennaio, sempre a Melbourne dove poi Sinner difenderà il titolo vinto magistralmente nella finale con Medvedev un anno fa. Quindi, materialmente, passerà circa un mese e mezzo per rivedere su un campo da tennis, in attività, Jannik Sinner prima con l'esibizione e poi con il primo torneo del Grande Slam del 2024.