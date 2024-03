video suggerito

Quando gioca Sinner dopo il Miami Open 2024, prossimo torneo e incontro: si va sulla terra rossa La tabella di marcia di Sinner verso i Giochi Olimpici di Parigi è serratissima: dopo la finale a Miami tornerà subito in campo per affrontare un nuovo torneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Miami Open 2024 è ormai alle spalle per per Jannik Sinner non c'è un attimo di respiro. I prossimi mesi saranno infuocati per il tennista altoatesino che avrà poco tempo libero a disposizione, dato che tornerà in campo molto presto e lo farà sulla terra rossa di Montecarlo. La tabella di marcia è serratissima perché il prossimo torneo comincerà a breve, il prossimo 7 aprile.

Il prossimo torneo di Jannik Sinner

Dopo il lungo cammino di Miami chiuso con la finale, Sinner tornerà in Europa per affrontare il prossimo torneo: il tennista si rimetterà in gioco nel Masters 1000 di Monte Carlo che si disputerà ad aprile, un mese che apre le lunghe danze che porteranno verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Nel mezzo per l'italiano ci saranno tanti impegni, con un cammino serrato in cui spera di raccogliere più trionfi possibili: dopo Montecarlo volerà a Madrid e a Roma per i due Masters 1000, poi sarà la volta dell'imperdibile appuntamento del Roland Garros, il secondo Slam di questa stagione. Poi si apriranno i due impegni consecutivi sull'erba con l'ATP 500 di Halle e il prestigioso Wimbledon, l'ultima tappa prima delle Olimpiadi.

Leggi anche Quando si gioca Sinner-Vavassori: orario e dove vedere la prossima partita al Miami Open

Quando gioca la prossima partita Sinner

Il calendario di Sinner è già tutto definito e fino alla prossima estate non gli lascerà un secondo di respiro. Dopo aver chiuso il Miami Open con la finale contro Grigor Dimitrov, il numero 3 al mondo non ci farà aspettare tantissimo prima di vederlo ancora in azione: tornerà sulla terra rossa di Montecarlo il prossimo 7 aprile, per poi ripetersi con il torneo di Madrid meno di 20 giorni dopo, il 24 aprile.

7 aprile – Masters 1000 Monte Carlo

24 aprile- Masters 1000 Madrid

6 maggio – Masters 1000 Roma

27 maggio – Roland Garros

17 giugno – ATP 500 Halle

1 luglio – Wimbledon

29 luglio – Olimpiadi Parigi 2024