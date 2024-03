Quando gioca Sinner contro Medvedev in semifinale a Miami, orario TV e dove vedere il prossimo incontro Jannik Sinner tornerà a giocare a Miami la semifinale contro Medvedev venerdì 29 marzo, in orario da definire. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner giocherà contro Daniil Medvedev in semifinale al Miami Open. Dopo la vittoria su Machac ai quarti, il tennista italiano testa di serie numero 2 del tabellone, tornerà in campo venerdì 29 marzo in orario ancora da definire contro il tennista russo che lo segue nella classifica ATP. Un match importante per Sinner che ha vinto gli ultimi scontri con Medvedev, compreso quello in finale agli Australian Open. Medvedev finora ha disputato un ottimo torneo, battendo il cileno Jarry ai quarti. La partita Sinner-Medvedev sarà trasmessa in TV e streaming su Sky, Sky Go, e Now e mette in palio la finale, dove potrebbe esserci il numero due al mondo Carlos Alcaraz.

Quando gioca Sinner contro Medvedev al Miami Open 2024: la data

Jannik Sinner tornerà in campo per la prossima partita del Miami Open venerdì 29 marzo. Il tennista italiano giocherà la semifinale contro Medvedev in orario ancora da definire. Potrà dunque sfruttare un giorno di riposo Sinner dopo la vittoria dei quarti contro Machac. In caso di successo, la finale si disputerà domenica 31 marzo.

Dove vedere Sinner-Medvedev a Miami in diretta TV e streaming

La partita tra Sinner e Medvedev si potrà vedere in TV su Sky, in esclusiva. Nessuna diretta in chiaro per la semifinale di Miami che si potrà seguire su uno dei canali dedicati, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 203). Per lo streaming gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky GO, mentre si potrà anche acquistare il singolo tagliando dell'evento sul servizio live on demand NOW.

Sinner contro Medvedev a Miami: i precedenti

Jannik Sinner e Medvedev si conoscono molto bene e si sono affrontati in ben 10 occasioni. Il bilancio è a favore del russo con 6 vittorie a 4. Daniil inizialmente era la bestia nera del tennista italiano, ma ora i ruoli si sono invertiti. Infatti Sinner ha battuto 4 volte di fila Medvedev, 3 in finale a Pechino, Vienna e agli Australian Open. Ora è lui il giocatore da battere.