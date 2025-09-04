Quando gioca Sinner contro Auger-Aliassime nella semifinale degli US Open, data e orario della sfida

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si sfideranno nella semifinale degli US Open in programma venerdì 5 settembre: chi vince sfiderà in finale uno tra Djokovic e Alcaraz.

Jannik Sinner sfiderà Auger-Aliassime in una delle due semifinali degli US Open, l'altra sarà quella tra Djokovic e Alcaraz. L'altoatesino arriva a questa sfida dopo aver battuto Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano senza storia ai quarti. Il netto 3-0 rifilato al numero 10 del ranking mondiale mette ancora una volta in evidenza lo straordinario talento di Jannik il quale non ha sbagliato nulla fino a questo momento. Dall'altra parte Sinner si ritroverà a sfidare uno come Auger-Aliassime il quale arriva a questa partita dopo aver battuto ai quarti de Minaur.

Una sfida interessante che mette in palio la finale contro uno degli altri due big del torneo. La prospettiva di poter giocare ancora contro Alcaraz in finale dopo il forfait di Cincinnati stuzzica Jannik che sta dimostrando di essere in una forma smagliante, a dir poco impressionante. Il 6-1, 6-4, 6-2 contro Musetti ha messo in evidenza ancora una volta la forza dell'altoatesino che ora sarà chiamato a battere uno come Auger-Aliassime per arrivare all'atto finale di questo torneo.

Sinner in campo dopo la vittoria contro Musetti.

Sinner-Auger Aliassime il 5 settembre

Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si sfidano nella semifinale che andrà in scena venerdì 5 settembre a Flushing Meadows. La sfida di Jannik con Auger-Aliassime si giocherà dopo quella tra Alcaraz e Djokovic. Si tratta della quarta sfida tra i due tennisti, la prima a livello Slam. Il match si giocherà non prima delle 19:00 locali, quindi non prima dell'1:00 del mattino in Italia.

Felix Auger–Aliassime dopo aver battuto de Minaur.

La prima semifinale tra Djokovic e Alcaraz invece prenderà il via alle 15:00 locali, le 21:00 in Italia. È 2-1 il punteggio dei precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime con quest'ultimo in vantaggio. L'attuale numero uno al mondo ha vinto l'ultimo precedente, 20 giorni fa al Masters 1000 di Cincinnati ma nel 2022 a Madrid e nella stessa Cincinnati ha perso gli altri due scontri con il canadese. La partita sarà trasmessa in chiaro su Supertennis e su Sky.