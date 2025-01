Prossima partita Sinner agli Australian Open, quando gioca con Giron: la data

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open continua. Dopo l'esordio vincente contro Nicolas Jerry è arrivato lo scontro con il tennista di casa Schoolkate che fino a questo momento ha vinto soltanto due partite nel circuito maggiore ed è numero 137 ATP. Un impegno non proibitivo che potrebbe regalare all'azzurro la seconda vittoria consecutiva che gli permetterebbe di avanzare nel tabellone. Battendo l'australiano infatti Sinner passerebbe al terzo turno dove incontrerebbe l'americano Marcos Giron, che ha battuto l'argentino Tomas Etcheverry.

Quando gioca Sinner agli Australian Open, la data della prossima partita

Gli occhi sono tutti puntati sull'altoatesino che è tra i grandi favoriti di questa competizione. In caso di vittoria nel secondo turno contro Schoolkate per Sinner ci sarà uno lo statunitense Giron, pronto a sfidarlo nel terzo turno degli Australian Open. Non si conosce ancora la data precisa della partita che sicuramente avverrà fra il 17 e il 18 gennaio, i due giorni in cui si affronteranno tutti i tennisti che potranno avere la possibilità di passare al quarto turno. Non è noto neanche l'orario della possibile sfida che attende Sinner.

L’avversario di Sinner in tabellone: contro chi gioca

In casa di vittoria contro Schoolkate al terzo turno degli Australian Open, Sinner avrà ancora una volta la possibilità di giocare contro un avversario morbido. Il 31enne Marcos Giron è numero 46 ATP e all'esordio ha battuto Hanfmann in tre set. C'è un precedente con Jannik, vinto dall'altoatesino nel 2023 a Shanghai 7-6/6-2.