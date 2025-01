video suggerito

Pietrangeli su Sinner e il caso doping: “È già strano che venga giudicato mesi dopo” L’ex campione dice la sua sul momento che sta vivendo il numero uno al mondo per il caso Clostebol. A metà aprile l’udienza decisiva dinanzi alla Wada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner ha vinto la prima partita agli Australian Open 2025. Li affronta da campione in carica e con una vocina che gli ronza in testa perché il 16 e il 17 aprile, nell'udienza a porte chiuse alla Wada, saprà cosa ne sarà di lui: sarà squalificato per la vicenda doping legata al caso Clostebol oppure l'Agenzia confermerà la versione di "nessuna colpa e nessuna negligenza" dell'ITIA?

Di qua o di là, è come la palla che carambola sul net e puoi fare nulla se non sperare che la fortuna sia dalla tua parte. E l'azzurro ritiene di essere da quella giusta. Intanto, ha messo a tacere Jarry che aveva alimentato perplessità su diversità di trattamento e applicazione dei protocolli.

La vicenda doping e la crociata di Kyrgios

"Se parlo so, se non parlo non so… – dice Nicola Pietrangeli, oggi 91enne, ai microfoni di Rai Gr Parlamento – è meglio in questo caso stare zitti. Sono coinvolte talmente tante persone… ed essendo un argomento molto sentito tutti fanno finta che sanno. La verità vera è che secondo me non lo sa neanche Gesù bambino. Spero non succeda niente, è già una cosa strana che se c’è qualcosa venga giudicato mesi dopo".

Tra i più feroci assertori del trattamento di favore e fautore di sospetti nei confronti di Sinner c'è Kyrgios. Pure lui era in gara a Melbourne ma ha dovuto arrendersi al primo turno perché lontano dalla forma dei tempi migliori. "Peccato sia stato eliminato – ha aggiunto l'ex campione di Davis e icona del tennis tricolore – era sicuramente un bel ‘soggetto' per il tour dell'Atp. Perché? A parte che è forte ma è uno che fa un po' di casino, uno strano personaggio".

Sinner da battere: "C'è una taglia su di lui come nei film"

Quanto a Jannik numero uno al mondo, adesso è la lepre a cui tutti danno la caccia. Pietrangeli ci scherza su e azzarda un paragone. "Assomiglia a un personaggio dei film western sul quale c'è una taglia di cinquemila dollari per ammazzarlo… tutti vogliono batterlo".

La domanda dalle cento pistole è sempre la stessa e tira in ballo il confronto con quanto fatto da Pietrangeli in carriera. L'ex campione non cade nel tranello e si tira fuori dalla mischia di chi vuole fare per forza un paragone. "I record, così lo mettiamo bene in chiaro una volta e per sempre, sono fatti per essere battuti. Lui mi ha un po' tirato giù dal trono, questo è indubbio ed è normale. Ma fare confronti è stupido perché il giudizio su Sinner va dato solo alla fine della sua carriera, così come la conta dei suoi record. E poi ognuno è bravo nella sua epoca".

Fin dove può arrivare il campione alto-atesino? "Nessuno può dire quanti slam vincerà – ha concluso Pietrangeli -, sarebbe stupido anche solo farlo… ha appena 23 anni come si fa a quantificare già i suoi successi? Non si possono fare previsioni e questo vale anche per le cose molto più serie".