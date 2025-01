video suggerito

Perché Sinner e Alcaraz sono finiti a condividere lo stesso campo in allenamento agli Australian Open Jannik Sinner e Carlos Alcarez si allenano sullo stesso campo alla vigilia dell’esordio agli Australian Open 2025. Il video inedito scatena i tifosi ma c’è una spiegazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sullo stesso campo come se dovessero giocare una partita di doppio insieme. L'immagine apparsa questa mattina a tifosi e appassionati di tennis non è passata inosservata. Il video inedito del numero uno al mondo e dello spagnolo che si esibiscono colpo su colpo sulla stessa metà campo ha stupito tutti. L'altoatesino si sta preparando al meglio per l'esordio contro il cileno Nicolas Jarry per il primo turno degli Australian Open 2025. Il match si giocherà nelle notte italiana a partire dalle ore 4.

Alcaraz invece affronterò Shevechenko alle ore 9. Ecco perché proprio allo stesso orario i due erano prontissimi per allenarsi. Ma non avevano fatto i conti con le avverse condizioni meteo che hanno messo a dura prova la sessione di entrambi i tennisti, tra i più attesi dal pubblico australiano. Avrebbero dovuto allenarsi sui campi laterali di Melbourne Park, ma il nubifragio che si è abbattuto all'improvviso sulla capitale dello Stato di Victoria ha costretto i due giovani talenti a trasferirsi nel vicino National Tennis Center, provvisto di campi al coperto.

La situazione di disagio per via delle condizioni meteo ha chiaramente coinvolto tutti i giocatori pronti per allenarsi e in procinto di giocare la loro partita d'esordio al torneo. Ecco perché si è creato una sorta di corto circuito dal punto di vista organizzativo. I campi non bastavano per tutti e così vista l'affluenza di persone presenti e tennisti concentrati ad allenarsi, l'italiano e lo spagnolo hanno inizialmente condiviso il campo, palleggiando dalla stessa parte. Alcaraz da una corsia esterna e Sinner dall'altra cercando di non ostacolarsi troppo.

I tifosi si sono scatenati immaginando un doppio insieme

Il pericolo infatti era quello che entrambi si potessero muovere troppo in uno spazio ridotto andandosi a scontrare. E invece tutto è andato per il meglio con Sinner e Alcaraz che sono riusciti a concludere la propria sessione di allenamenti scatenando però anche la fantasia dei tifosi. In tanti sui social hanno infatti immaginato una partita in doppio insieme e non da avversari da parte di Sinner e Alcaraz. Due enormi talenti del tennis contemporaneo pronti a darsi battaglia in Australia dove l'avversario da battere resta sempre e comunque l'altoatesino.