video suggerito

Perché Djokovic indossa strani guanti nelle pause degli incontri al Miami Open: a cosa servono Novak Djokovic a Miami durante i cambi campo ha indossato degli speciali guantoni. Si tratta di un accessorio utilizzato per raffreddare la temperatura corporea. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

A cosa servono gli speciali guanti indossati da Djokovic a Miami? Questo speciale accessorio che il tennista serbo ha utilizzato durante i cambi campo in panchina nel match vinto contro Korda hanno stuzzicato la curiosità di tifosi e spettatori. Non lascia nulla al caso Nole che ha fatto ricorso a questo strumento, facilmente acquistabile da tutti anche online, per non pagare dazio anche al caldo e all'umidità.

Djokovic indossa speciali guanti a Miami, a cosa servono

Dopo essersi accomodato nel suo "angolo" Djokovic ha indossato questi guantoni di colori blu. Si tratta di speciali muffole con all'interno del ghiaccio (o gel refrigerante), che hanno la funzione di raffreddare la temperatura corporea. Gli impacchi presenti all'interno dei guanti infatti agiscono direttamente attraverso il contatto con le estremità e con i polsi, con il giocatore che può contrastare le particolari condizioni ambientali che nei giorni scorsi hanno giocato brutti scherzi ad alcuni dei protagonisti del torneo come Raducanu e Dimitrov, quest'ultimo suo prossimo avversario in semifinale

Invece di mettersi il proverbiale asciugamano freddo, o contenente ghiaccio, sul collo, Djokovic ha fatto ricorso a questi guantoni che si è poi strofinato anche sul volto e appunto dietro la testa. Una prova della maniacalità del campione serbo nell'attenzione ai dettagli di tutto ciò che lo circonda in campo e fuori.

I guanti di Djokovic e l'attenzione maniacale ai dettagli

La grande gloria Martina Navratilova, in sede di commento del match vinto poi con Korda, si è mostrata ancora una volta sorpresa da Djokovic: "La utilizzavano anni fa, può abbassare la temperatura corporea in circa 30 secondi. Influisce sull'afflusso del sangue, non so perché non venga usato da più persone. Novak è avanti a tutti quando si tratta di tecnologia, è qualcosa di speciale". Tra l'altro questi guanti non hanno niente di speciale e si possono facilmente acquistare anche online ad un prezzo irrisorio, ovvero meno di 50 euro. Molteplici le funzioni di questi guanti, che possono essere sfruttati per impacchi caldi e freddi. Possono garantire sollievo dal dolore su polsi, mani dita, ma anche per tunnel carpale, artrite, gonfiori, e chemioterapia. Insomma uno strumento utilizzabile per diversi scopi.