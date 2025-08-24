Perché Aryna Sabalenka non si farà più nessun altro tatuaggio: cosa è successo dopo il primo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aryna Sabalenka non vince un torneo da Madrid a inizio maggio, ma è sempre solidamente al primo posto nella classifica WTA, con oltre 3000 punti di vantaggio su Iga Swiatek (11225 contro 7933). Dopo aver perso in finale al Roland Garros con Coco Gauff e in semifinale a Wimbledon con Amanda Anisimova, la 27enne bielorussa si è presentata a New York per lo US Open con nessun altro obiettivo se non vincere. Sempre brillante fuori dal campo, la Sabalenka ha risposto ad alcune domande fattele dai tifosi, in particolare se in futuro si sarebbe fatta altri tatuaggi. Risposta negativa e spiegazione del motivo: dopo il primo ha fatto una promessa alla madre, ha paura di lasciarsi trasportare e di ritrovarsi alla fine completamente ricoperta.

"Quando mi sono fatta il mio primo tatuaggio, e finora l'unico, una tigre, ho promesso a mia madre che sarebbe stato il primo e l'ultimo. Perché sentivo che se avessi iniziato, avrei potuto finire ricoperta di tatuaggi, e non voglio che accada. Quindi non ho intenzione di farmi più tatuaggi", ha risposto la Sabalenka, che dunque resterà col suo unico tatuaggio sul braccio sinistro, che esprime in maniera visiva il suo soprannome di ‘Tigre di Minsk'.

Un'altra domanda cui la campionessa in carica dello US Open ha risposto è stata quella su quante ore si allena al giorno: "Nella settimana di allenamento (ovvero quando non gioca tornei, ndr) direi fino a quattro ore di tennis e poi preparazione atletica. Dipende sempre". Infine a chi le chiedeva se poteva darle il numero di telefono o un autografo: "Il numero di telefono non sono sicura… l'autografo ovviamente sì!".

Aryna Sabalenka in allenamento a New York alla vigilia dello US Open

Il sorteggio del tabellone dello US Open, che inizia oggi, ha messo la Sabalenka di fronte alla svizzera Rebeka Masarova nel primo turno, poi Aryna potrebbe trovarsi sul proprio cammino la nostra Jasmine Paolini qualora entrambe arrivino nei quarti di finale. È ovviamente la speranza di tutti i tifosi italiani.