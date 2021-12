Peng Shuai è a Shanghai, spunta un nuovo video: ma c’è sempre qualcosa che non quadra La tennista cinese è comparsa in un video pubblicato sui social network, ma nonostante ciò le preoccupazioni per Peng Shuai non diminuiscono.

A cura di Alessio Morra

In attesa di rassicurazioni più pesanti e dell'incontro con il presidente del CIO Thomas Bach, che avverrà nel mese di gennaio, Peng Shuai torna a farsi vedere in pubblico. I media statali cinesi hanno diffuso nuove immagini della tennista, questa volta in compagnia dell'icona del basket Yao Ming.

La tennista, che aveva accusato nelle scorse settimane l'ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso, è riapparsa in un alcune foto e in un video che è stato diffuso dalla giornalista del ‘Global Times' Qingqing Chen. Peng è in compagnia del cestista Yao Ming e di altre due stelle dello sport cinese e cioè il velista Xu Likia, l'ex giocatrice di tennis tavolo Wang Liqin. La giornalista sostiene che quel video le è stato inviato da un ‘amico' ed è stato girato a Shanghai, durante un evento dedicato alla promozione dello sci – a febbraio ci saranno le Olimpiadi invernali a Pechino. Il video dura solo sette secondi e non si ascolta nemmeno la voce dell'ex numero 1 del doppio WTA e i dubbi restano.

Da un paio di mesi si parla tanto di Peng Shuai, che era sparita dalla circolazione dopo le accuse all'ex vicepremier cinese. L'opinione pubblica internazionale ha iniziato subito a occuparsi del caso e con grande preoccupazione. La stampa cinese ha diffuso già in passato delle immagini, che però non essendo verificabili acuiscono le preoccupazioni per Peng Shuai. Il CIO ha avuto modo di parlare due volte con la giocatrice e il presidente Bach ha dichiarato che a gennaio la incontrerà a Pechino, prima dei Giochi. Ma le preoccupazioni non sono diminuite. La WTA da tempo chiede un'indagine trasparente sulle accuse di Peng Shuai e per protesta ha cancellato tutti i tornei del circuito in programma in Cina dal calendario 2022.