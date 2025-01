video suggerito

Paula Badosa mette in imbarazzo Tsitsipas davanti a tutto il pubblico: chiede di dargli una mano È un momento molto difficile per Stefanos Tsitsipas, eliminato al primo turno dell’Australian Open. La sua fidanzata Paula Badosa, dopo il suo incontro vittorioso, ha chiesto a tutto il pubblico di sostenere il tennista greco con un applauso di incoraggiamento, mettendolo un po’ in imbarazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Paula Badosa ha vinto agevolmente il suo incontro di secondo turno all'Australian Open battendo la 20enne australiana Talia Gibson 6-1/6-0 in appena 48 minuti: adesso la 27enne spagnola, numero 12 al mondo, affronterà nei sedicesimi l'ucraina Marta Kostjuk, un altro match in cui partirà coi favori del pronostico. Al termine dell'incontro la Badosa ha avuto parole molto belle nei confronti del suo fidanzato Stefanos Tsitsipas, che era seduto in tribuna per supportarla, mettendolo peraltro anche un po' in imbarazzo, quando ha chiesto a tutto il pubblico della Margaret Court Arena di dargli una mano con un bell'applauso, visto il momento difficile che sta vivendo.

La crisi senza fine di Stefanos Tsitsipas, fuori subito all'Australian Open

Il 26enne greco aveva inopinatamente perso al primo turno contro l'americano Alex Michelsen, confermando di attraversare un momento difficile che dal 2024 si sta allungando all'anno appena iniziato. Tsitsipas, che in Australia è stato finalista due anni fa (quando perse con Djokovic) e non vince un torneo da Monte Carlo dello scorso aprile, è scivolato al numero 12 del ranking ATP e perderà ulteriore terreno alla luce di questa eliminazione (l'anno scorso fece ottavi): la sua è una crisi di cui non si vede la via d'uscita.

Paula Badosa chiede al pubblico di Melbourne un applauso di incoraggiamento per Tsitsipas

Il legame con la Badosa è invece un punto forte della sua vita, tra i due ci sono amore, stima e condivisione. Paula al microfono glielo ha detto ancora una volta davanti a tutti: "Si lamenta sempre dei miei match lunghi, quindi oggi sono orgogliosa di me stessa – ha detto la spagnola alludendo scherzosamente alla breve durata della partita vinta contro la Gibson – È incredibile averlo al mio fianco, mi ispira molto, soprattutto un giocatore così bravo. Mi dà un sacco di consigli".

Poi è partito l'appello al pubblico dell'impianto di Melbourne: "Facciamogli un applauso perché non sta attraversando il suo momento migliore, ma tornerà". Un invito raccolto dagli spettatori che subito hanno incitato Tsitsipas, messo nell'occasione un po' in imbarazzo, ma sicuramente felice di poter contare in questo momento difficile sull'amore della sua compagna.