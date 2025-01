video suggerito

Tsitsipas disastroso agli Australian Open: “Ho sacrificato mio fratello e il karma mi ha colpito” Il tennista greco è stato sconfitto al primo turno a Melbourne da Michelsen. Dopo aver perso, Tsitsipas ha dato la colpa al karma: “Ho deciso di sacrificare il doppio con mio fratello per avere più chance in singolo e credo il karma mi abbia colpito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open sono sempre stati uno dei tornei preferiti di Stefanos Tsitsipas, che a Melbourne, sorretto anche da tanti greci, ha disputato partite straordinarie. Ma in questa edizione 2025 ha perso subito, ko al primo turno. Il greco è stato battuto in quattro set dall'americano Michelsen, un tennista classe 2004. L'ex numero 3 ATP dopo la partita ha spiegato il risultato dando la colpa al karma, che lo avrebbe colpito. Insomma, in poche parole secondo lui avrebbe pagato amaramente una scelta fatta e il destino gliel'avrebbe fatta pagare.

Tsitsipas battuto da Michelsen

Tre semifinali e una finale, giocata nel 2023 (persa da Djokovic in tre set). Uno score invidiabile quello di Tsitsipas, che a Melbourne perse negli ottavi un anno fa. Stavolta è uscito subito: ko al primo turno, come gli era capitato solo nel 2018: sette anni fa, quando era ancora un giovane a caccia del grande tennis. Michelsen, un ragazzo in grande crescita, lo ha battuto in quattro set con il punteggio di 7-5 6-3 2-6 6-4. Per il greco è un ko bruciante, perché Tsitsipas dall'Australia spera di riprendere la sua corsa verso i piani alti della classifica mondiale.

E invece a Melbourne rimarrà per fare il tifo per la sua fidanzata Paula Badosa, che il primo turno lo ha superato invece domenica. Tsitsipas è un tennista di talento ed è un ragazzo molto schietto, ha dato fede di ciò anche nella conferenza stampa post partita quando ha detto che il karma lo ha colpito. L'aver rinunciato al doppio con il fratello sarebbe stato determinante per la sua sconfitta.

"Ho sacrificato il doppio con mio fratello e il karma mi ha colpito"

Parole chiarissime: "È abbastanza ironico. La mia idea era quella di provare ad andare in fondo agli Australian Open. Sapevo che la prima cosa da prendere in considerazione era non giocare il doppio. Ho deciso di sacrificare il doppio con mio fratello per avere più chance in singolo. E invece. Credo che il karma mi abbia colpito. Non sono stato in grado di fare risultato o di giocare come speravo in questa edizione. Il mio obiettivo era quello di risparmiare energie e di essere più fresco per la seconda settimana del torneo”.