Paolini-Vekic oggi a Wimbledon 2024, orario TV e dove vedere la semifinale in diretta e streaming Paolini-Vekic è la semifinale di Wimbledon in programma oggi alle ore 14.30 sul campo centrale di Wimbledon. In palio la finale contro una tra Krejcikova e Rybakina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Paolini-Vekic è la semifinale di Wimbledon in programma oggi giovedì 11 luglio non prima delle ore 14.30 sul campo centrale. Diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW, per questa sfida che mette in palio la finale contro una tra Krejcikova e Rybakina. Tre i precedenti tra Jasmine, reduce dalla vittoria contro Navarro, che diventerà numero 5 del mondo e la numero 37: 2-1 in favore dell'italiana. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

A che ora gioca Paolini contro Vekic oggi a Wimbledon 2024

La partita tra Paolini e Vekic valida per la semifinale di Wimbledon si gioca oggi mercoledì 10 luglio alle ore 14.30 sul campo centrale. Nessuna possibilità di slittamento di orario, visto che sarà il primo match in programma sul campo principale.

Dove vedere Paolini-Vekic oggi a Wimbledon in TV e streaming

Dove vedere Paolini-Vekic in TV? La partita sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, sui canali 201 e 203 ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Nessuna diretta in chiaro per il match che si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, o sulla piattaforma live on demand NOW.

Paolini-Vekic, i precedenti in carriera

Jasmine Paolini e Donna Vekic si sono già incontrate tre volte in carriera. Il bilancio è di 2-1 per la tennista italiana che si è imposta nel 2021 a Cincinnati, e un anno fa a Montreal. L’unica vittoria della croata ex numero 4 del mondo risale al 2021 a Courmayeur.