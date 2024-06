video suggerito

Paolini-Rybakina oggi al Roland Garros 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Paolini-Rybakina è la partita dei quarti di finale del Roland Garros in programma oggi non prima delle 14:15 con diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN. In palio la semifinale contro una tra Andreeva e Sabalneka.

A cura di Marco Beltrami

Paolini-Rybakina è la partita dei quarti di finale del Roland Garros in programma oggi mercoledì 5 giugno non prima delle ore 14:15 con diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN. La tennista italiana numero 15 del tabellone, dopo la vittoria con Avanesyan, affronta la 4a giocatrice al mondo con cui ha perso in due occasioni sui tre precedenti. In palio la semifinale contro una tra Andreeva e Sabalenka. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

Quando gioca Paolini contro Rybakina al Roland Garros 2024: orario e programma

La partita tra Paolini e Rybakina si giocherà oggi mercoledì 5 giugno sul campo centrale Philippe Chatrier del Roland Garros. Fischio d'inizio in orario non prima delle 14:15 dopo un match del programma del doppio.

Dove vedere Paolini-Rybakina al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere Paolini-Rybakina in TV? La partita della tennista italiana non si potrà vedere in chiaro, ma sarà trasmessa su Eurosport e visibile dunque su Sky (canale 210 o 211) e DAZN. In streaming diretta su Eurosport, DAZN, Sky Go, per gli abbonati Sky e Discovery+ con l'apposito abbonamento.

Paolini-Rybakina, i precedenti in carriera

Paolini e Rybakina si sono già affrontate tre volte in carriera. I precedenti sono 2-1 in favore della tennista kazaka, che in un’altra occasione ha dato forfait prima di scendere in campo. L’unico successo dell’italiana è arrivato a Cincinnati, quando Rybakina è stata costretta al ritiro da un infortunio. L’ultimo successo della sua avversaria, risale a Stoccarda in questo 2024, in tre set.

Il tabellone di Paolini al Roland Garros, chi sarà la prossima avversaria

La vincente della sfida tra Paolini e Rybakina in semifinale al Roland Garros affronterà una tra Andreeva e Sabalenka, con quest'ultima testa di serie numero due del tabellone favorita. In finale poi possibile incrocio con una tra Swiatek e Gauff.