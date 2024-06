video suggerito

Paolini riceve un suggerimento da Swiatek dopo la finale: vuole farle fare una bella figura Dopo la finale del Roland Garros, simpatico siparietto tra Paolini e Swiatek al momento della premiazione. La tennista italiana ha ricevuto un suggerimento da parte della vincitrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Chi ha assistito alla premiazione del Roland Garros senza sapere il risultato avrebbe anche potuto pensare che fosse stata Jasmine Paolini a vincere. Questo perché la tennista italiana, in realtà sconfitta agevolmente da Iga Swiatek, ha mostrato un atteggiamento molto positivo dispensando sorrisi, a tutti. Un atteggiamento che di solito non appartiene ai secondi classificati, ma che la dice lunga sul piglio di Jasmine, protagonista di un torneo eccezionale e arresasi solo di fronte alla mostruosa numero uno al mondo. Proprio quest'ultima le ha fatto un favore durante la celebrazione.

Swiatek suggerisce qualcosa a Paolini durante la premiazione del Roland Garros

Infatti nella fase finale del discorso di Jasmine, visibilmente emozionante ma serena e anche soddisfatta del suo Roland Garros, c'è stato un momento di impasse. Ecco allora l'intervento di Swiatek che si è avvicinata alla sua avversaria e le ha sussurrato qualcosa. Paolini sorpresa, a quel punto ha riportato il microfono vicino alla bocca, e ha iniziato a parlare in francese ringraziando tutti. E continuando poi nel tributo per i tifosi italiani e quelli della Polonia, la terra d'origine di sua mamma. Cosa le ha detto Iga? Di non dimenticare di salutare appunto anche i sostenitori di casa, lei è abituata alle premiazioni, avendo vinto questo torneo 4 volte. Tutto per farle fare una bella figura.

Il discorso integrale di Jasmine Paolini dopo la sconfitta in finale contro Swiatek

Questo il discorso integrale di Jas, che con grande fair play si è complimentata con la vincitrice del torneo: "Ciao a tutti grazie per essere venuti, è stato un piacere giocare qui. Mi sono divertita, e congratulazioni Iga: giocare oggi contro di te è la sfida più complicata in questo sport. Congratulazioni a te e al tuo team, state facendo un lavoro eccezionale: numero uno al mondo, campionessa Slam. Non so cos'altro aggiungere, complimenti".

I ringraziamenti di Paolini dopo la finale del Roland Garros

E non sono mancati appunto i ringraziamenti agli organizzatori, per un'avventura bellissima che non è ancora finita visto che c'è la finale di doppio femminile ancora da disputare: "Voglio ringraziare la mia squadra, la famiglia e tutte le persone che sono nel box e credono in me giorno dopo giorno. Congratulazioni per tutti coloro che rendono possibile il torneo. Sono stati 15 giorni bellissimi, i giorni migliori della mia vita e non è ancora finita perché domani ho la finale di doppio. Un torneo incredibile, e grazie davvero a tutti. Ho dimenticato qualcuno ma perdonatemi. Sono stati giorni intensi, sono orgogliosa di me stessa e della mia squadra, oggi è stata complicata però sono soddisfatta di me".