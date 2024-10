video suggerito

Osaka s’infortuna e si ritira, Coco Gauff vuole fare qualcosa per lei: epilogo commovente a Pechino Dopo il ritiro della sua avversaria Naomi Osaka, bellissimo gesto di Coco Gauff che l’ha aiutata ad uscire dal campo portandole i borsoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Coco Gauff e Naomi Osaka, valida per gli ottavi di finale del torneo di Pechino si è conclusa in modo inaspettato, con il ritiro della giapponese. Infortunio alla schiena per l'ex numero uno al mondo che ha alzato bandiera bianca in avvio di terzo set. Una "carezza" virtuale è arrivata dalla sua avversaria che si è resa protagonista di uno splendido gesto, aiutando Osaka ad uscire dal campo. Un epilogo commovente sia per il problema fisico di Naomi che per la reazione dell'americana.

Osaka s'infortuna a Pechino, il bellissimo gesto di Coco Gauff

Coco è apparsa sinceramente dispiaciuta quando Naomi le si è avvicinata per comunicarle la decisione di tornare definitivamente negli spogliatoi. Impossibile proseguire, anche per non correre il rischio di complicare la situazione dopo che aveva stretto i denti nel secondo set, perso 6-4. Molto colpita Gauff che si è avvicinata alla panchina di Osaka e l'ha spiazzata: l'americana ha voluto aiutare la giocatrice nipponica con i borsoni, lasciandola sorpresa. Nel dialogo infatti si può sentire chiaramente Osaka dire: "Davvero?"

Coco Gauff porta il borsone all'infortunata Osaka

Noncurante del protocollo che prevedeva subito intervista ecc e lasciando tutto in panchina, Coco Gauff dopo aver insistito parecchio con Osaka, è riuscita a convincerla: preso il suo portaracchette, è uscita con lei dall'impianto per alleggerire così il carico sulla schiena già infortunata. Una scena bellissima che riscrive il finale molto triste della partita. La speranza è infatti ora che non si tratti di nulla di grave per Naomi che in carriera ha dovuto fare i conti con diversi problemi.

Nel post partita, Gauff ha poi dimostrato la sua sensibilità anche a parole: "Fino al momento del ritiro di Naomi è stata una bella partita. Le auguro di cuore una pronta guarigione. Nessuno vuole vincere una partita come questa, soprattutto se si gioca un set pari. Nel complesso ho fatto del mio meglio. Non è stato il mio miglior tennis".